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女乘客包滴水！北捷超暖1幕「寂靜中進行」　妹子秒讚愛台北

台北捷運,通勤族,上下班通勤,上下學通勤,旅客,市政府站,板南線。（圖／ETtoday資料照）

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

有妹子近日搭台北捷運時，看到有一個女生的包包在滴水，周圍乘客紛紛伸出援手，一切甚至都在寂靜中進行，沒有任何對話，溫暖氣氛卻四溢車廂，令她笑呼「我愛台北」。貼文引發熱論，「這才是我們日常的樣貌啊」、「好溫暖的畫面，我也好愛台灣！」「謝謝妳紀錄了這溫馨的一刻。」

女網友在Threads表示，她17日下午搭台北捷運時，看到一個女生的包包在滴水，結果就有另一位女乘客輕拍對方，用眼神示意溫柔提醒。包包滴水的女生感緊把裝水的寶特瓶蓋拴緊，並拿起衛生紙擦拭地上那灘水。

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坐在博愛座上的阿伯見狀，翻出一個乾淨塑膠袋遞給對方，讓她裝擦地板的衛生紙。原PO就說，當時這一切都在寂靜中進行，「微笑與點頭，沒有任何對話，溫暖四溢」，超暖一幕令她感動直呼「我愛台北」。

看到貼文後，其他人也忍不住動容，「喜歡這篇暖暖的貼文」、「非常有畫面！我愛台北，我愛台灣」、「讓我想起好多年前，送當時調職的男友離開台北，我默默地安靜地在捷運上面大爆哭，隔壁的女生拍拍我的肩膀遞給我衛生紙」、「這才是台北通勤族的原貌。」

還有網友也分享，「上次遇過打翻奶茶的，奶茶主人很驚慌的要收拾殘局，附近的乘客都幫忙遞衛生紙，還有阿姨幫忙擦拭，美好的台北捷運日常」、「我也當過阿伯的角色，只是當時飲料是咖啡，因為衛生紙都還在滴水，我拿我包包裡吃完的樂扣便當盒給她裝幫她帶回家丟。」

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