影片曝！8旬婦違規過馬路遭機車撞飛不治　騎士卸責未和解慘了

記者黃宥寧／台北報導

憾！21歲林姓騎士行經北市大同區重慶北路2段時，以時速66公里撞上違規穿越馬路的88歲陳姓婦人，猛烈撞擊讓陳婦當場飛起來重摔在地，經送醫搶救仍回天乏術，痛失母親的陳姓兒子決定提告。士林地檢署偵結，依過失致死罪將林男提起公訴。

▲北市大同區發生死亡車禍，林姓騎士撞上違規穿越馬路的陳姓婦人。（圖／記者黃宥寧翻攝）

起訴指出，今年3月8日近午時，家住新北的21歲林姓騎士在大同區重慶北路2段由北向西行駛時，因超速至時速66公里，未能及時反應並煞車，撞上違規穿越馬路的88歲陳姓婦人，陳婦當場失去呼吸心跳，雖立即送醫進行緊急搶救，但因多處重傷，最終於同日下午1時左右宣告不治。

警詢、偵查時，林坦承犯行，檢警據事故現場圖、監視器，以及北市車輛行車事故鑑定指出，林男超速行駛且未能注意車前狀況及死者不依規定穿越道路，同為肇事原因，依過失致死罪將林提起公訴。

然而，檢察官考量林男肇事後，在偵查機關尚未發覺犯罪前，已停留在現場，並向前來處理車禍員警坦承肇事，而願接受裁判，依法雖可減輕其刑，同時審酌他身為用路人，竟罔顧交通安全法規，超速行駛，大幅增加別人生命等危險，更釀被害人身亡，犯後否認犯行，試圖推卸責任，未與家屬達成和解，犯後態度欠佳等，建請法院從重量刑，以示懲戒。