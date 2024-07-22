砂石車闖紅燈！26歲騎士猛撞「左腳恐截肢」　女友淚求關鍵畫面

記者許權毅／台中報導

台中市北屯區18日發生一起嚴重車禍，一名32歲陳女駕駛砂石車疑似闖紅燈，導致直行的26歲陳男騎車猛力撞上。陳男傷重，若腳部傷勢未好轉，左腳膝蓋以下需要進行截肢，整體狀況也尚未脫離險境。女友今日受訪，希望有行經駕駛人能提供完整監視器畫面，證明就是陳女闖紅燈肇事。

▲台中市北屯區18日發生一起嚴重車禍，一台砂石車闖紅燈害騎車的陳男重傷，現在左腳最嚴重恐怕得截肢。（圖／記者許權毅翻攝）



事發地點在位在北屯區崇德路與環中路口，該路段也正好是台74線匝道口，車流量大。18日15時許，陳男騎乘機車沿崇德路直行，另名陳女駕駛砂石車，沿環中路由西向東直行，在崇德路口撞上機車，造成陳男機車車體嚴重毀損。

▲▼陳男機車幾乎解體，已經看不出原貌。（圖／記者許權毅攝）



事故現場留下陳男機車，已經看不出原貌、車身解體，大量車殼碎片也散落一地。陳男傷勢嚴重，除了頭部有撕裂傷，手腳也骨折，被緊急送往中國附醫搶救。

陳男女友說，陳男被送到院時昏迷指數6，左小腿呈現壞死，就連血管都斷掉，但腦部也有出血狀況，所以治療上無法施打抗凝血劑，若小腿無法疏通，可能得要進行截肢。肇事的女駕駛則向家屬說，事發當下是「煞不下來」，車速才30至40左右，但家屬質疑，車速若不快，怎麼又會無法煞車，且若煞車失靈，卻連按個喇叭都沒有。

陳男女友表示，男友傷勢嚴重，家人也不敢讓阿嬤知道，擔心老人家承受不住。目前警方雖然有掌握監視器畫面，但略為模糊，希望能獲取更多證據，看看有沒有車輛拍攝到號誌與事發經過，能提供給第五警分局交通分隊。

至於2人原本已經規劃好未來，甚至今年已經訂車、規劃買房，如今男友遭遇車禍，未來經濟情況受到影響，只能把車子先退掉。陳男女友也說，現在只希望男友趕快好起來。