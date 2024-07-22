分析／2張神秘廢票藏燦系＋妃逆襲　新賴系只算取得脆弱多數

▲總統賴清德出席「民進黨全代會開幕式」。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）



記者陶本和／台北報導

民進黨全國黨代表大會落幕，目前黨內的兩大勢力「新賴系」、「非賴」的中常委席次為6比4，由「新賴系」取得過半。但令人玩味的是，開票過程出現「2張神秘關鍵廢票」，而湧言會儘管對外表達自己是新賴系，但實則也跟高雄市長陳其邁合作。總體而言，以賴清德的高度，民進黨應當是沒有派系的，他也退出新潮流，大家都是「民主台灣派」，但從現實派系角力層面，新賴系嚴格說仍屬「脆弱多數」。

本次民進黨權力核心改選，大致可區分為「新賴系」、「非賴」兩大勢力。「新賴系」包括：新潮流、民主活水、綠色友誼連線、正國會與湧言會；而「非賴」則有英系、蘇系，及被正國會除名的陳亭妃系統。

在中常委選舉開票前，外界估計新潮流可以穩穩保住3席、正國會2席，倘若加上民主活水、綠色友誼，以及湧言會席次，總體可以拿下7至8席，以輾壓「非賴」，呈現絕對過半優勢。

不過，投開票時高潮迭起，尤其出現「2張關鍵廢票」，頓時讓「新賴系」先是痛失1席中執委，隨後又連帶在運氣成分不足下，又丟失1席中常委。

第一張關鍵廢票出現在中執委選舉時，這張票本來是要投給正國會的卓冠廷，黨代表弔詭的用「章屁股」蓋章，導致該票作廢。在正國會分裂，陳亭妃獨立作戰，積極拔樁的氛圍底下，這張廢票實在很難說服大家，沒有故意的成分在。

正也因為卓冠廷所拿到的這張廢票，讓「新賴系」所屬的正國會，在中執委選舉中，痛失1席中執委席次；而陳亭妃系統也一舉搶下2席中執委席次，讓她取得中常委選舉時，可與他人合作，或是進入抽籤決鬥的門票。

第二張關鍵廢票，就出現在中常委選舉。這張選票的戳章蓋給新潮流的林宜瑾，但呂林小鳳的格子內，卻同時出現「神秘指印」，導致這張選票作廢。

放眼近期的政壇氛圍，行政院前副院長鄭文燦因涉賄案收押，黨內滿城風雨，在野黨高分貝指控賴清德對鄭文燦出手的各種傳言。此時，屬於燦系的呂林小鳳的這張廢票，同樣令人玩味且弔詭，確實也很難說服大家，這當中沒有故意的成分在。

正因為這張「神秘指印」的廢票，連帶讓中常委的選舉進入延長賽，本來林宜瑾可以穩當的取得中常委席次，此時突然變調，她得跟著大家一起抽籤，而林宜瑾也因為運氣不好，跟中常委擦肩而過。

總體而言，「新賴系」中常委有邱志偉、林俊憲、洪申翰、鍾佩玲、陳茂松與王定宇6席；而「非賴」中常委有蘇治芬、王世堅、張宏陸與陳亭妃4席。「新賴系」呈現6比4的過半優勢。

不過，細就「新賴系」過半的成分會發現，正國會是分裂的，新潮流所屬的北流、南流也是有裂痕之外，湧言會的支持力道其實也不純粹。在湧言會方面，即便他們對外自稱是「新賴系」，但其所屬的鄭光峰，過去在高雄市議長選舉時，該派系推的正是他，但在黨務選舉時，其黨代表票是由陳其邁所挹注。言下之意，鄭光峰雖然是湧言會，湧言會也不會直接切割他，但在中常委選舉時，他確實是跟英系合作的。

雖然如此，站在賴清德的高度上，民進黨應當是沒有派系之分，他自己也在當選總統後退出新潮流，在他的領導統御下，大家都是民主台灣派、賴派；不過從黨務、派系角力的現實層面來看，新賴系雖然取得多數，但嚴格說仍屬「脆弱多數」。