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外媒爆iPhone SE 4 、16外型「難分辨」　售價曝光搶低價市場　

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果在9月的發表會在即，越來越多媒體根據各種模型、資料進行爆料，近日Mac Rumors就指出，距離上一代已經有2年的iPhone SE 最新系列 iPhone SE 4將在2025年推出，為了搶攻低價機市場，價格儘管有調升，但仍會在500美金（約台幣1.6萬）以下，讓不少粉絲十分期待。

▼據傳iPhone SE 4將在2025推出。（圖／翻攝自Mac Rumors）

▲▼

根據微博爆料，iPhone SE 系列從2016年推出後，就一直受到粉絲青睞，但在2022年推出3代後，4代消息一直沒有下落，但據傳iPhone SE 4將在2025年春季推出，而外殼將會與iPhone 16完全相同，意即在外觀上可能完全看不出來iPhone SE 4 與iPhone 16的差異。

對此，讓兩者更像的是，iPhone SE 4將採用垂直排列的雙鏡頭，相機畫素可望升級至4800萬，此舉同樣是被認為將符合Vision Pro全新的空間攝影功能，因此在日後都會統一這樣的規格。此外，iPhone SE系列本來就是為了搶攻低價市場，儘管這次價格可能微幅提升，但據傳仍會在500美金以下（約台幣1.6萬），相較於高階機款來說，十分親民。

此外，目前也有傳言指出iPhone SE 4將進行全面大升級，Touch ID、Home鍵將被Face ID、全新「拍照按鈕」取代，螢幕也將從4.7吋增加到6.1吋，當然，充電孔將統一變成Type-C。

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