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響應2024巴黎奧運！7-11、全家優惠一次看　經典雪碧思樂冰回歸

▲▼ 7-11響應巴黎奧運，推出美食、飲料、酒優惠。（圖／7-11提供）

▲觀看「2024巴黎奧運」怎麼能少了美食、飲料！7-11自即日起推出超豐富優惠。（圖／7-11提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

「2024巴黎奧運」將在7月26日至8月11日登場，為響應此盛大賽事，7-11、全家自即日起陸續推出超豐富優惠，美食、飲料、冰品通通都有；另外，7-11自7月27日起更與中華電信合作於指定門市Live直播、轉播熱門賽事，邀請民眾賽事期間一同到店觀賽，大啖美食、開懷暢飲，為賽事喝采。

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●7-11

為方便民眾觀看「2024巴黎奧運」精彩賽事，7-11與中華電信合作，於7月27日至8月12日在指定門市的OPEN!CHANNEL數位看板聯播網以及指定酒BAR之MOD公播國際體壇精彩賽事，更於7月27日下午於花蓮DAKA台泥園區、7月31日晚間在嘉義阿里山火車站前廣場前主辦2場戶外公播活動。

而觀看賽事怎麼能少了美食、飲料與酒！7-11自7月24日起推出御料小館冷凍2入95折、4入88折，推薦「香辣炸雞球」、「世界的山將夢幻雞翅」以及「美式紐奧良風味烤雞翅」等涮嘴下酒良伴；御料小館冷藏小點自7月24日起連續7天更有指定配菜、湯品第2件6折優惠，推薦台式小吃「香滷綜合三拼」、「花生米血糕」。冷凍米漢堡全新上市5款老協珍「TOMMI湯米米漢堡」，並於7月24日至8月20日推出任選2件9折，其中新品「炭香燒肉米漢堡」搶先其他通路開賣，另一款「麻油杏鮑菇米漢堡」則是超商通路獨家販售。

▲▼ 7-11響應巴黎奧運，推出美食、飲料、酒優惠。（圖／7-11提供）

▲御料小館冷凍商品自7月24日起可享2入95折、4入88折。

7-11部分門市限定販售的「星級饗宴-滷味」，正宗港式滷汁鹹甜入味，共超過20款豐富滷味攤超人氣下酒小菜，豐富品項供自由搭配；「哈燒專櫃」於7月24日至7月28日祭出全品項第2件5折，最夯小吃推薦「日式醬燒雞腿肉串」、「古早味烤雞腿」、「香草烤雞腿」，最快40秒就能開吃。

▲▼ 7-11響應巴黎奧運，推出美食、飲料、酒優惠。（圖／7-11提供）

▲「哈燒專櫃」於7月24日至7月28日祭出全品項第2件5折。

7-11熱食自助區熱狗、大亨堡自7月24日至8月6日任選第2件省10元，賽事搭配熱狗、大亨堡最對味，另外大亨堡加碼可選擇搭配指定飲品優惠，即日起至8月20日購買大亨堡任一品項，加20元享CITY CAFE大杯美式、加30元CITY CAFE大杯拿鐵，冰熱可任選。

不僅如此，炎炎夏日思樂冰全新口味再度登場！「雪碧檸檬風味」將在7月24日起重磅回歸，清爽的雪碧搭配清涼解渴的思樂冰，喝一口就透心涼，且在各店還可找到專屬限量思樂冰聯名杯身（限量50萬個）；觀看精彩賽事更要來一杯「大人的思樂冰」，推薦搭配伏特加或琴酒，秒變身成Vodka lime、Gimlet，組合價最低只要100元起。

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▲▼ 7-11響應巴黎奧運，推出美食、飲料、酒優惠。（圖／7-11提供）

▲思樂冰「雪碧檸檬風味」將在7月24日起重磅回歸。

另外，酷聖石複合店於7月26日起再回歸「芒果雪酪」、「珍珠厚奶茶」熱銷經典款口味，清爽芒果、珍珠奶茶風味絕對是夏天不可錯過的口味；7月26日至7月28日再加碼推出桶裝分享日活動，期間全口味皆享桶裝冰淇淋買1送1。

7-11門市自即日起至8月6日還祭出啤酒優惠，指定啤酒可享3件79折、6件77折；7-11部分門市「酒BAR現打啤酒」也可享3件79折、6件77折，同步推薦強棒新品「TAIHUxMLB直球對決拉格」，以2款MLB明星賽肖像做為包裝，入口充滿清新麥芽香氣，暢快爽勁超過癮。

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▲▼ 7-11響應巴黎奧運，推出美食、飲料、酒優惠。（圖／7-11提供）

▲「酒BAR現打啤酒」新品「TAIHUxMLB直球對決拉格」，以2款MLB明星賽肖像做為包裝，入口充滿清新麥芽香氣，暢快爽勁超過癮。

●全家

全家APP抽獎趣專區則在賽事期間舉辦「全家TEAM運動」活動，台灣選手共獲得幾面獎牌（金、銀、銅牌加總），全家就抽出同等獎牌數量的65吋電視；7月24日至8月20日每天15:00-06:00指定時段，於全家店舖單筆消費滿168元即可參加抽獎（可累贈，結帳時需報會員或出示APP會員條碼）。

▲▼ 全家奧運優惠。（圖／全家提供）

▲響應「2024巴黎奧運」，全家也推出冰品、咖啡、啤酒、美食等超豐富優惠。（圖／全家提供，下同）

全家LINE官方帳號自7月24日至8月20日同步推出應援轉轉樂遊戲，冰品優惠券天天抽，最高可抽牧場直送4.0巧克力牛奶雪糕免費換，或百吉元氣C棒棒冰買1送1；於此同時，Let’s Café也換上「TEAM運動好咖杯」新款杯身，即日起至8月20日，購買Let’s Café經典系列、特濃系列任選第2杯7折。

▲▼ 全家奧運優惠。（圖／全家提供）

▲7月24日至8月20日期間，全家南洋酸辣燙「馬尚煮」推出4入69元限時優惠。

另外，全家也整理熱血觀賽的美味指南，包含近百款啤酒享3件79折；7月24日至8月20日連續四周，全家媽媽煮藝集結超過20款袋裝小吃，香辣霸王雞球、東山綜合滷味、美式BBQ烤雞翅等涮嘴美食，可享任選2件88折；南洋酸辣燙「馬尚煮」則有4入69元限時優惠。

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