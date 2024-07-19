陸「跨欄女神」吳艷妮證件照曝光　戴髮夾小清新造型秀反差萌

▲吳艷妮證件照與平時狂野形象產生巨大反差萌。（合成圖／翻攝自視覺中國、微博）

記者魏有德／綜合報導

巴黎奧運官網近日陸續更新參賽選手基本資料，代表大陸參加田徑賽事的「跨欄女神」吳艷妮證件照也首次曝光。相較於在媒體前濃妝狂野的形象，吳艷妮的證件照令人意外的清新脫俗。照片中，吳艷妮將長髮盤起，還佩戴上鵝黃色的髮夾，臉上略施脂粉，散發出青春的大學生氣息，也引起大陸網友們熱議。

▲吳艷妮。（圖／翻攝微博）

《魯中晨報》報導，吳艷妮的資料顯示，她出生於1997年7月28日，來自中國自貢，身高175cm。她的愛好是爵士舞、普拉提（普拉提斯）和購物，能夠說英語和普通話。

此外，吳艷妮自曝，一開始投入田徑賽事時，起初是練習短跑，後來才轉為跨欄，偶像是同項目的大陸傳奇名將劉翔。

▲吳艷妮與奧運代表隊選手一同出席記者會。（圖／翻攝自視覺中國、陸媒）

基本資料還顯示，吳艷妮在三歲半的時候開始學習舞蹈，母親還替她報名學習鋼琴和古箏，五年級才投入體育運動。吳艷妮出生軍人世家，受到爺爺的影響，認為女孩子不應該柔弱，便選擇田徑運動。

對於這位充滿爭議的27歲跨欄女神證件照曝光，大陸網友的反應正反兩極都有，網友紛紛表示，「證件照有明顯P圖痕跡，和本人有出入」；「憑這證件照都可以出道了」；「本來就挺漂亮的」；「要成績有成績要顏值有顏值」；「把狂野犀利的風格修成了可愛風」。