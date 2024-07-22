大陸：中菲達成「臨時性安排」　推動南海局勢降溫

▲中國在仁愛暗沙驅離菲律賓船隻。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

南海緊張局勢降溫，大陸外交部22日零時30分發布新聞稿證實，中方近來持續同菲方就管控仁愛礁局勢進行磋商，並於日前就運補人道主義生活物資達成臨時性安排。雙方同意共同管控海上分歧，推動南海局勢降溫。

菲律賓外交部21日發表聲明稱，菲律賓已與中國就菲律賓向南中國海第二托馬斯淺灘（ Second Thomas Shoal，台灣稱仁愛暗沙，大陸稱仁愛礁）一艘坐灘軍艦運送補給的「臨時安排達成諒解」。

菲外交部沒有提供更多細節，僅說這一協議是中菲7月2日在馬尼拉舉行中菲南中國海問題雙邊磋商機制第九次會議期間進行磋商後達成的。

大陸外交部網站7月22日發布外交部發言人答記者問的新聞稿。對於中菲是否就管控仁愛礁局勢達成諒解，發言人回應，「首先我要強調，仁愛礁是中國南沙群島的一部分，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有主權。」

發言人稱，對於如何處理當前的仁愛礁局勢，中方已公開宣布三點原則立場。

一、菲律賓派「軍艦」在仁愛礁長期「坐灘」侵犯中國主權，違反《南海各方行為宣言》，特別是第五條關於不在無人島礁採取居住行為的規定。中方仍要求菲方拖走該艦，恢復仁愛礁無人無設施的原狀。

二、在菲拖走「坐灘」軍艦之前，如菲需要對該艦居住人員提供生活物資補給，中方願從人道主義出發，在事先向中方通報，並經現場核查後，允許菲方實施運補，中方將全過程予以監控。

三、如果菲方運送大量建材上艦，試圖建設固定設施和永久哨所，中方絕不接受，將堅決依法依規予以攔阻，以維護中國主權和《南海各方行為宣言》的嚴肅性。

發言人表示，基於以上三點原則立場，中方近來持續同菲方就管控仁愛礁局勢進行磋商，並於日前就運補人道主義生活物資達成臨時性安排。雙方同意共同管控海上分歧，推動南海局勢降溫。