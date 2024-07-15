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中國「怪獸級」海警艦現身南海　菲方：我們不會被恐嚇

▲被菲律賓稱為「怪獸級」海警船的中國海警船5901號。（圖／翻攝X／Global Times）

▲被菲律賓稱為「怪獸級」海警船的中國海警船5901號。（圖／翻攝X／Global Times）

記者陳香菱／綜合報導

中國與菲律賓在南海就島礁及海域主權的問題持續爆發衝突。菲律賓海岸警衛隊（PCG）近日表示，中國將「怪物級」海警船錨泊在南海菲律賓的專屬經濟區內，試圖對菲律賓進行恐嚇。

舷號5901的中國海警船，其排水量高達12,000噸，船長163米，是全世界最大的海警船，中國擁有2艘，也因此被菲律賓稱為「怪物船」。

CNN指出，中國海警船3日出現在菲律賓巴拉望島西北約130公里處，並於領海基線200海里以內的專屬經濟區附近停泊，5901號當時的停泊處距離菲律賓海岸防衛隊的船隻僅800碼（約732公尺）處，菲方譴責這是中國的威脅行為。

雖然5901號並未直接對菲律賓進行攻擊行為，但最重要的目的是威嚇的作用，因為他是全世界最大的海警船，甚至比菲律賓最大的海警船BRP Teresa Magbanua大5倍多。

路透社報導指出，中國宣稱擁有幾乎所有南海的主權，包含仁愛暗沙。中國外交部發言人林劍表示，「仙賓礁是中國南沙群島的一部分，不是菲律賓的專屬經濟區，中方的軍警、艦船在仙賓礁附近海域巡航執法，符合中國國內法和包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法」。

菲律賓海岸警衛隊發言人傑伊·塔里拉（Jay Tariela）則表示，「我們不會撤退，我們也不會被恐嚇」。

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