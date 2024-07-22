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社會 社會焦點 保障人權

台中Lalaport驚爆偷拍！3正義哥壓制抓人　她怒告妨害性隱私

記者許權毅／台中報導

台中市知名賣場Lalaport昨日傳出偷拍案件，一名46歲王男跑到賣場4樓天橋拿起手機朝不特定女性拍照，疑似行為舉止過於詭異，被路過民眾發現包圍壓制。警方到場後查閱王男手機，疑似因王男將影像刪除，起初沒發現關鍵畫面，經不斷翻找手機內檔案，查到一名女子受害，女子已經製作筆錄完成，並提妨害性隱私告訴。

▲▼台中偷拍 。（圖／翻攝記者爆料網）

▲台中Lalaport昨日傳出偷拍狼事件。（圖／翻攝記者爆料網）

現場有民眾拍下，王男疑似被發現後想落跑，有2名男子先是拉住王男左右手，再有一名男子從後方抵住王男背部，前前後後3名好心民眾將人圍住，王男見狀更緊張想掙脫，眾人再把他壓制在地，等候警方到場。

第三警分局說，該案發生在昨日16時許，民眾報案在知名賣場Lalaport4樓天橋上，發現一名王男有疑似偷拍情事。東區所員警到場時，王男已經將手機內影像刪除，經員警查找，發現確實有部分拍攝女子腿部情事，惟未發現有攝錄到身體隱私部位之影像，另現場無被害人在場，尚查無有妨害秘密情事。

▲台中LaLaport昨日下午傳出偷拍事件，一名王男被民眾抓包。（圖／記者許權毅攝）

警方說，透過王男手機內部影像，查找到一名被害女性，是直到警方通知才知道此事，已經完成相關筆錄，並且對王男提出妨害性隱私告訴。警方也依刑法319條之1規定「未經他人同意，無故以照相、錄影、電磁紀錄或其他科技方法攝錄其性影像」，全案詢後將王男依法送辦。

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