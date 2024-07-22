扯！高雄男深夜國道撞上大紙箱　停路肩一看…竟是「10kg洗衣機」

▲國道一名駕駛深夜撞上一部洗衣機。（圖／翻攝記者爆料網）

記者賴文萱、莊智勝／高雄報導

高雄一名男子20日深夜11時許駕車行經國道1號342K、高雄科學園區段時，突然在中線車道上撞上一台「洗衣機」，嚇得駕駛急忙靠路肩臨停。初步了解，該部洗衣機疑似係民眾透過網路平台訂購，但物流在運送途中未固定好，因此才掉落在國道上。

行車紀錄器畫面拍下，當時駕駛深夜時分行駛在國道中線道上，車速並不快、前方也路況良好，突然間駕駛眼前就出線的一個大紙箱、來不及反應當場撞上；駕駛嚇了一大跳後立即切往路肩臨停，經查看後才確認撞到的竟是一台「10kg定頻洗衣機」。

從紙箱標籤判斷，該洗衣機應是民眾透過網路電商平台下單購買，但在物流運送途中疑似未固定好而掉落，才會被撞上。目前當事人也將畫面PO上社群平台，希望該家電商、物流能與他聯繫，協助處理後續事宜。

對此，警方也表示，這起事故未造成人員受傷，後續警方已調閱該路段監視器影像進行比對，積極追查掉落車輛，並通知車主到案說明，查證後將依規定舉發。警方呼籲，車輛載運物品應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成類似事故發生，危害自身及其他用路人之安全，如有違反將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款之規定開罰，處汽車駕駛人新台幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。

▼洗衣機被撞後已經變形爛毀。（圖／記者賴文萱翻攝）