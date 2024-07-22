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全台最美公路「懸日落海」限定登場　專家曝卡位攻略錯過等明年

▲台61線西濱公路通霄「日落大道」，每年5月、7月「懸日落海」美景吸引各界朝聖。（圖／張文煥提供）

▲台61線西濱公路通霄「日落大道」，每年5月、7月「懸日落海」美景吸引各界朝聖。（圖／張文煥提供）

記者楊永盛／苗栗報導

2019年贏得交通部十大「最美公路」美譽的台61線西濱公路通霄「日落大道」，每年5月、7月「懸日落海」美景吸引各界朝聖；今年5月天公不作美，7月下旬的落日受各界期待，近日傍晚吸引攝影、賞夕陽的人潮，共同感受大自然帶來的震憾美景，錯過了就得等待明年。

苗栗縣通霄鎮台61線西濱公路銜接台1線的新埔聯絡道，因地形東高西低落差感，自東側高架道路等高處，通苑地區廣闊無垠海景盡收眼底，尤其傍晚夕陽緩緩沉入海面，跟漁船、商船和白雲，形成最美風景。

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▲台61線西濱公路通霄「日落大道」，每年5月、7月「懸日落海」美景吸引各界朝聖。（圖／張文煥提供）

▲台61線西濱公路通霄「日落大道」，每年5月、7月「懸日落海」美景吸引各界朝聖。（圖／張文煥提供）

尤其，在地攝影師張文煥，長期用相機記錄日落美景，他的照片還參加2019年交通部十大最美景觀公路票選，為新埔聯絡道贏得冠軍「最美公路」美譽，日落大道因此聲名大噪，縣府也建置貨櫃景觀台，減少人車亂入或違停聯絡道影響交通。

張文煥說，新埔聯絡道與台灣海峽呈「T」字直角，隨著太陽南、北回歸線移動軌跡，每年夏至前後有2次拍攝日落大道「懸日」美景的最佳時機，通常在5月中下旬和7月下旬，紅通通的落日會自聯絡道正中間緩緩沉入海。今年5月中下旬恰好氣候不佳，落日入海美景不如預期。

▲台61線西濱公路通霄「日落大道」，每年5月、7月「懸日落海」美景吸引各界朝聖。（圖／張文煥提供）

▲台61線西濱公路通霄「日落大道」，每年5月、7月「懸日落海」美景吸引各界朝聖，攝影愛好者紛紛卡位獵取美景。（圖／記者楊永盛翻攝）

張文煥表示，7月下旬以來，幾乎每天都出現落日大景，下午3~4點左右，觀景台即湧現人潮，攝影愛好者更是早早卡位立好腳架，在傍晚6點多夕陽沉入海面的數分鐘過程中，各自取景按下快門，留下讓人讚嘆不已的大自然美景。

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通霄新埔聯絡道日落大道最美公路

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