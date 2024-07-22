以色列軍方證實　擊落來自葉門發射「地對地飛彈」

▲以色列近來積極發展飛彈攔截與防禦系統。圖為以色列鐵穹系統攔截來襲飛彈。（資料照／路透）

文／中央社

以色列軍方表示，以國防空部隊今天攔截一枚自葉門發射的地對地飛彈。

路透社報導，以色列軍方指出，這枚飛彈進入以國空域前，以軍「飛箭三型」（Arrow 3）防空飛彈系統就已予以擊落。

攔截之前，以色列南部紅海（Red Sea）港市埃拉特（Eilat）防空警報聲大作，以致當地居民奔向避難處所。

伊朗支持的武裝團體葉門叛軍「青年運動」（Houthi）先前策動無人機襲擊以色列特拉維夫市（Tel Aviv）。

以色列昨天出動噴射戰機，空襲位於葉門荷台達港（Hodeidah Port）附近的多個「青年運動」軍事目標，作為回應。

▲以色列20日對葉門荷台達發動空襲。青年運動稱，以色列空襲行動造成3人死亡、87人受傷。這是以色列首度宣告攻擊1800公里外的葉門。（圖／路透）

▲空襲行動命中石油設施與發電廠引發大火。事發後當地民防部隊及消防人員試著撲滅火勢，荷台達當地居民透露，整座城市都能聽到以色列轟炸的爆炸聲。

▲葉門荷台達目標陷入一片火海。青年運動誓言將做出回應，會毫不猶豫攻擊以色列的重要目標，「我們已經準備好與敵方進行長期戰爭」，直到以色列停止侵略，解除對巴勒斯坦人民的封鎖。（圖／路透）