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以色列把葉門港巿「轟成火海」3死87傷　青年運動誓言反擊

▲▼ 以色列20日對葉門荷台達發動空襲。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列F-15戰機空襲荷台達。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列20日空襲葉門叛軍「青年運動」（又稱胡塞）控制的紅海港巿荷台達，出動多架F-15戰機轟炸引發大火，濃煙直竄，造成3人死亡、87人受傷，青年運動誓言將做出回應，會毫不猶豫攻擊以色列。此前，青年運動發射無人機攻擊以色列特拉維夫（Tel Aviv），造成以色列1死4傷。

CNN、路透報導，這是以色列首度宣告攻擊1800公里外的葉門，在通知盟友之後展開空襲行動，命中石油設施與發電廠，引發大火，造成許多人嚴重燒傷。事發後當地民防部隊及消防人員試著撲滅火勢，荷台達當地居民透露，整座城市都能聽到以色列轟炸的爆炸聲。

▲▼ 以色列20日對葉門荷台達發動空襲。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼青年運動稱，以色列空襲行動造成3人死亡、87人受傷。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 以色列20日對葉門荷台達發動空襲。（圖／達志影像／美聯社）

在以色列發動空襲之後，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，紅海港巿荷台達被青年運動用來接收伊朗武器，也被拿來當作攻擊紅海國際航運的據點，「對於以色列的敵人，我有個簡單的訊息：不要懷疑以色列在每一條戰線上保衛自己的決心，所有企圖傷害我們的人都將為他們的侵略付出非常沉重的代價。」

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）透過聲明指出，整個中東都在看著荷台達的這場大火，意義明顯。

對於以色列的空襲，青年運動發言人薩里（Yehya Saree）誓言將做出回應，會毫不猶豫攻擊以色列的重要目標，「我們已經準備好與敵方進行長期戰爭」，直到以色列停止侵略，解除對巴勒斯坦人民的封鎖。

▼以軍擊中石油設施與發電廠，引發大火。（圖／路透）

▲▼ 以色列20日對葉門荷台達發動空襲。（圖／路透）

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