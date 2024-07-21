嫩妹慘遭搭訕男性侵！喊「不可以壞壞」淪洩慾工具　內衣褲驗出DNA

▲出遊以前小花再三提醒「不可以壞壞」，結果仍遭性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

台北市一名陳姓男子先前透過隨機搭訕，認識了女性朋友小花（化名），雙方相約外出遊玩，小花行前還叮囑「不可以壞壞」。怎料陳男仍將小花帶回住處，並且強行性侵得逞，最後被判2年有期徒刑，得不償失。

根據判決書內容，陳男先前在某車站隨機搭訕而認識小花，2人因此成為朋友關係，並且還會一起外出遊玩。

這次相約出遊以前，小花曾再三叮囑「明天你不可以對我壞壞，答應我」，不過都被陳男以「看氣氛的」、「那我們當情侶呀」等話語敷衍。

2人出遊當天，約在台北市的西門町吃飯，用完餐以後，陳男又以帶小花看風景為由，駕車一路往淡水的方向行駛，儘管過程中小花再三詢問目的地，仍舊不予回應。

▲小花上車後不斷詢問目的地，陳男卻不予回應，直接把車開回家。（示意圖／記者黃克翔攝）



陳男就這樣一路開回家，並且邀約小花進門，等到小花踏進房門，立即以強迫的手段脫去對方的衣物，並且性侵得逞，完全無視小花過程中不斷掙扎、反抗。

小花受侮後到醫院驗傷，在內褲、內衣內層驗出男性DNA，全都與陳男的型別相符，陳男也因此被告上法院。

不過，士林地院考量，陳男在準備程序、審理時都坦承犯行，並且與小花達成和解、已經賠付完畢，小花也願意給予緩刑機會，因此審理後依照強制性交罪判處2年有期徒刑、緩刑3年，期間交付保護管束，全案仍可上訴。