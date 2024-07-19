學者分析「中共判斷川普會當選」　從「磋商喊卡」可看出端倪

▲中共「三中全會」。（圖／翻攝央視新聞）



記者蔡紹堅／台北報導

美國總統大選將於年底舉行，美中關係的發展備受關注，政大國關中心主任寇健文認為，中共已經判斷川普會當選，所以日前宣布暫停與美國新一輪的軍控磋商，「現在跟美國談的任何東西、做的讓步，川普上任後不見得買單，所以讓步也是白讓，所以乾脆就不要談！」

寇健文19日在「解析中共三中全會」座談會對美中關係進行分析，他提到，台灣關心美國領導人身心健康的程度跟急迫性，應該遠高於關心中國領導人，因為一個是現在進行式，一個是未來式，要關心的除了身體健康之外，事實上還有心理的健康，「像拜登的體力、認知上的衰退是非常的明顯，他會不會自動退選還不知道，但不管怎麼樣，這對台灣來說，是比較大的隱憂。」

寇健文解釋，因為當中共的壓力越來越大的時候，其實美國的支持是重要的，可是美國的領導人，尤其是在大選之前，有多大的能力維持整個政府的運作，迅速做判斷、下決定，這會對台灣的安全有一些重要的影響。

▼政大國際關係研究中心主任寇健文。（圖／記者蔡紹堅攝）



寇健文指出，中國事實上速度很快，日前宣布暫停跟美國新一輪的軍控磋商，換言之，中共已經做判斷了，認為應該是川普會當選，「川普上來了之後，他不會認拜登的帳，所以現在中國跟美國談的任何東西、任何結果，中方所做的任何讓步，都是白讓步，所以乾脆就不要談。」

寇健文說，這小小的一個新聞，實際上對台灣的影響是大的，建議政府以後在做中國或是美國的國情分析的時候，要把心理醫生，對於老年疾病、身心健康的專業帶進來。

對於中共此次「三中全會」的公報，寇健文認為，對於安全議題的重視程度是非常高的，這延續了二十大報告的主軸，這跟中共對於未來國際環境的認知是有關係的，「未來的國際環境事實上是充滿風險挑戰，用一些比較聳動的話來說，就是美中的第三次世界大戰已經開打了，未必有熱戰，但是冷戰已經開始了。」

▼美國前總統川普正式獲共和黨提名。（圖／路透社）



寇健文指出，在外交上面可以看到集團化，不管是中方、美方都在做，產業鏈也慢慢在脫鉤，對中共來講這是一個強國建設、民族復興偉業的關鍵時期，因為美國現在其實是處於相對不穩定的情況，所以中共在外交方面，就有提到國際治理體系的改革與建設，以及維護國家主權安全和發展利益，「換言之，他想去改變的是，美國主導下現有的國際秩序，他要變成秩序的制定者之一，所以在外交場合跟美國的衝突一定會增加。」

寇健文還說，美、中兩國競爭最核心的關鍵其實是在科技創新，這不僅是決定了國力的成長，也決定了未來經濟的發展，誰能夠握有先機，所以未來可以看到，中國在科技創新部分一定是投入更多的資源，集中力量辦大事，不管是AI、量子，或像自駕車相關的產業，中共會重點去突破，想辦法在中美冷戰中處於不敗的位置。

▼拜登多次表態強調將參選到底。（圖／路透社）

