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社會 社會焦點 保障人權

獨／暗網賣創意私房會員資料　檢警2行動「駭客滅站無法滅證」

▲今年初暗網有駭客兜售創意私房論壇會員資料，檢警查探發現並非完整資料。（圖／翻攝畫面）

▲今年初暗網有駭客兜售創意私房論壇會員資料，檢警查探發現並非完整資料。（圖／翻攝畫面，下同）

記者陸運陞、張君豪／綜合報導

台版N號房「創意私房論壇」從2012年成立以來、首次遭到台灣駭客團體攻擊，並將網頁置換成「對兒少性虐待、性剝削零容忍」宣告，但持續監控該網站的檢警觀察，發現創意私房論壇首頁仍持續保持被台灣駭客置換的頁面，檢警研判網站主持人老馬可能有要事纏身，無法立刻恢復網站，也不排除已在對岸落網。對此刑事局兩岸共打窗口曾向大陸公安部求證，但因兩岸關係緊張，大陸公安對台警問題僅簡短回覆「不予證實」。

但創意私房搞到台灣民眾群情激憤，早在今年4月就有駭客透過暗網以180泰達幣出售創意私房VIP會員詳細資料，專案小組透過管道了解，審視該批資料非私房完整會員資料，檢警本次偵查過程早已掌握所有會員資料。

原來警方6月首波秘密行動，先逮捕創意私房在台灣的代理帳房和浮水印助理，老馬和台灣帳房是以人民幣對接台幣，類似地下匯兌手法，把偷拍兒少性愛影片創作者酬金，透過大陸充值、台灣付款方式分贓，帳房和浮水印助理落網，象徵檢警突破創意私房論壇在台交易金流及影片上傳脈絡；誰拿了分潤費用？誰上傳偷拍兒少影片？誰購買的完整紀錄據信均遭檢警掌握。


▲今年初暗網有駭客兜售創意私房論壇會員資料，檢警查探發現並非完整資料。（圖／翻攝畫面）
 

檢警逮捕2人後大局已定，掌握該論壇在台非法兒少影像創作者、消費者身分及交易紀錄，專案小組私下透露：7月初檢警內部就鎖定「曾拍攝上傳兒少偷拍性愛影片」、「曾消費購買兒少影片」兩類會員，根據金流紀錄掌握122位遍佈全台的涉案人，從7月16日展開全國警同步掃蕩創意私房論壇的搜索拘提行動。

換言之，「駭客直到7月19日才展開毀滅攻擊、刪除創意私房資料庫」根本稱不上滅證，因該論壇的所有會員影像拍攝上傳紀錄和消費金流，早在6月就被檢警查扣。

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