泉州傳出擬號召「黨員幹部生三孩」　外界憂是變相強制生育

▲大陸低出生率引起當局擔憂。（示意圖／CFP）

文／中央社

中國人口連2年負成長，「搶救出生率」成首要任務。福建泉州的人口政策文件提到號召黨員幹部生三孩，引發公眾對「變相強制」生育的擔憂；泉州市衛健委解釋目前還在內部徵求意見階段，工作人員因疏忽發布。

界面新聞20日報導，自2021年中國實施三孩政策以來，地方落實三孩政策的具體措施就備受關注。諸如育兒補貼、購房優惠、假期照顧等不時引起討論。

近日，一份疑似福建泉州的人口政策文件截圖在網上流傳。文件訊息主要為落實三孩政策的有關工作安排，其中提到，「黨員幹部、各級機關、國有企業、事業單位幹部要帶頭貫徹落實三孩政策」，這引發了公眾對「變相強制」生育的擔憂。

這份文件重點措施之一是要「組織實施好三孩生育政策」，文中提及黨員幹部帶頭落實三孩政策的表述，令人擔心會演變成變相強制生三孩。

1980年9月25日，中共中央號召所有黨員、共青團員幹部積極響應「一對夫妻只生育一個孩子」，被視為中國全面推行計劃生育的重要標誌。

但泉州市衛健委相關方面表示，這是一份泉州市擬提出的生育支持政策文件，但目前還處於內部徵求意見階段，尚未對外公開。因個別工作人員疏忽將其發到網上，引發熱議。之後，泉州市有關部門可能依據情況適時公布。

泉州地處福建省東南部，依山面海，其經濟成長在全中國地級市表現突出。在福建省內，其經濟長期領先。2023年，泉州全市一般公共預算總收入首次突破人民幣千億元大關。

中國人口已連續2年出現負成長，「搶救出生率」成官方任務。中國國家醫保局表示，2023年以來，已有北京、廣西、內蒙古、甘肅4個省（市、區）將輔助生殖納入醫保報銷。