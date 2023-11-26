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大陸 大陸焦點 特派現場

陸多地推出生孩補助　錢沒著落「民眾抱怨落實困難」

▲▼嬰兒。（圖／CFP）

▲大陸各地方政府近來陸續頒布獎勵生育措施。（示意圖／CFP）

文／中央社

中國各地方政府近來陸續頒布獎勵生育措施，河南鄭州民眾據此申請，有關單位卻答覆，尚未敲定實施細則，並說「還牽涉到資金的來源」。

中國頂端新聞23日報導，「鄭州市優化生育政策促進人口長期均衡發展實施辦法」9月1日起實施，宣告鄭州市投入「真金白銀」，實施育兒補貼制度。

依據上述辦法，新生兒入戶鄭州市，一孩、二孩、三孩及以上，分別發給一次性人民幣（下同）2000元（約新台幣8900元）、5000元和1萬5000元的育兒補貼。

但實施近兩個月後市民不斷投訴，擬申請補貼獲得的答覆卻是各單位互踢皮球，就連「在幼兒3歲以前每年給予夫妻雙方各10天的育嬰假」以及「女職工產假可申請至一年」等規定，都無法落實。

報導指出，市民魏女士今年7月生育二孩，先向街道辦提申請，被告知上頭沒下撥補助款，而且「街道辦一定是沒有錢」。

辦理新生兒入戶詢問轄區派出所，承辦員說，只負責孩子入戶口不管補錢，撥打12345市長熱線，接聽專人轉給市衛健委，對方說還需要再等等，魏女士抱怨，育兒補貼怎麼領根本沒人管，好政策變不了真正的實惠。

鄭州市衛健委張姓職員告訴頂端新聞，因依循「鄭州市優化生育政策促進人口長期均衡發展實施辦法」的實行細則還沒敲定，導致現在育兒補貼如何申請、如何認定、如何發放都沒有確定，關鍵在於資金來源。

此外，市民敏敏投訴，雖然當局頒布，「在幼兒3週歲以前每年給予夫妻雙方各10天的育嬰假」以及「女職工產假可申請至一年」等規定，落實卻困難重重。

敏敏說，因公婆身體不好，而向工作單位提申請產假回家帶小孩，主管不同意還說：「那是市裡的規定，咱們這小縣城小單位，沒有這樣的規定。」感嘆自己是弱勢的勞動者，被拒絕後，根本沒協商的餘地。

另據美國自由亞洲電台（RFA）24日報導，北京、上海、湖南、四川等地，自去年以來紛紛頒布獎勵新生兒措施，包括現金、假期和購屋獎勵等，不過RFA記者上網搜尋發現，還沒有一個城市真正落實現金獎勵政策。

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