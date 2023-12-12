一園難求變「一孩難求」...陸多地幼兒園關停！政府出手撤併

▲大陸幼兒園因出生率低迷出現整體過剩情況。（資料圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

從「一園難求」變成「一孩難求」，大陸出生率下降推倒的第一張多米諾骨牌，落在多地的幼兒園上，出現大量關停的現象。湖南省作為人口和教育大省，日前發布新通知，成為大陸首個在省級層面提出調整幼兒園佈局的省份，無疑有十足的訊號意義。

據《三聯生活週刊》報導，大陸教育部數據顯示，2022年幼兒園數量比上年減少5610所，下降近2%；在園幼兒數量從2021年開始出現負增長，當年減少了13萬人，2022年降幅擴大，減少了178萬人。

在過去，大陸有些熱門幼兒園甚至出現家長搭帳篷通宵排隊的景象，如今幼兒園開始變得過剩，從「一園難求」變為「一孩難求」。

在此大環境下，先是「市場之手」自發調整，幼兒園數量在2022年出現15年來首次下降，近期政府也出手了。湖南省教育廳7日發布通知，有序組織幼兒園設並轉撤，在城鎮新增人口集中地區新建、改擴建一批公辦幼兒園，農村地區原則上不再新增幼兒園。

實際上，撤並幼兒園並非第一次出現，從縣城到省會再到經濟強市都有發生，譬如有「中國人口第一大縣」之稱、總人口一度超過230萬人的安徽省臨泉縣，其教育局8月曾發公告，當地50所民辦幼兒園終止辦學；大城市方面，海南海口市33所民辦幼兒園停辦，山東青島即墨區因地制宜撤並小規模村辦園61所等。

陸媒「國民經略」發表文章稱，這些被撤並或消失的幼兒園，多數都是村辦、民辦幼兒園，部分因為不符合辦學資質而被清退，部分因公辦園建成而被調整，更多的則是因為生源不足而難以為繼。

不過，報導指出，人口並非問題的全部，民辦園與公辦園的此消彼長，也是難以忽視的因素，譬如臨泉縣2022年新建、改擴建幼兒園9所，有效擴增公辦幼兒園學位2070個。

另外，儘管幼兒園總量呈現過剩態勢，但在一些超大特大城市，幼兒園學位尤其是公辦學位仍供不應求。典型例子就是廣東深圳，當地有著「一線的經濟產業，三四線的教育」的戲稱。

為此，深圳投入大量經費提振教育，根據規劃，未來5年將新建基礎教育學位90.8萬座，其中新建學前教育學位12.5萬座、公辦義務教育學位67.3萬座、公辦普通高中學位11萬座。

文章稱，深圳的幼兒園擴容與一些地方的撤並形成鮮明對比，背後原因一方面在於人口流入與流出帶來的張力，另一方面則與地方財力和發展水平不無關係。

▲大陸歷年人口走勢。（圖／翻攝自國民經略）

據統計，大陸2022年出生人口956萬人，比2021年減少106萬人，人口出生率為6.77%，比2021年下降0.75個千分點。

大陸2022年有9個省份的人口出生率超過千分之八（8%）；有20個省份人口自然增長率（人口自然增加數（出生人數-死亡人數）/同期平均總人口數）為負，比前一年增加7個。