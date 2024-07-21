UNIQLO在陸獲利大跌！　大中華區CEO：年輕一代更愛買「平替」

▲大陸UNIQLO門店 。（圖／翻攝自微博）



記者蔡儀潔／綜合報導

日本成衣品牌優衣庫（UNIQLO）3至5月在中國大陸和香港獲利大跌。大中華區執行長潘寧指出，中國消費者的心態發生轉變，年輕一代更注重性價比消費，在「平替」消費價值觀下不再選擇品牌產品。

據《每日經濟新聞》報到，據UNIQLO母公司迅銷集團近日發布的財報，2024財年前三季度，大中華地區的營收為5224.69億日元（折合人民幣約240億元），在總營收中佔比22.1%。第三季度單季期間，中國大陸及香港市場營收下降，經營利潤大幅下降，同店銷售額萎縮。

針對UNIQLO第三季度在中國市場的表現，大中華區首席執行官潘寧在簡報中專門提到了「平替」。他表示，「性價比消費在年輕一代中尤為明顯。在『平替』消費價值觀下，消費者不再選擇品牌產品，而是選擇質量差別不大的更實惠的產品」，優衣庫有潛力成為中國消費者的首選品牌。

「目前的市場份額仍為2%或更低」，潘寧在簡報表示，UNIQLO在中國仍有很大的拓展潛力。不過想要在「平替」中抓住發展機會的優衣庫，也有「被平替」的煩惱。

有消費者透露，雖然UNIQLO不貴，但在服裝供應鏈強大的中國，質量差不多、價格更低的優衣庫「平替」很容易找到。