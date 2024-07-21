　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

UNIQLO在陸獲利大跌！　大中華區CEO：年輕一代更愛買「平替」

▲▼ 大陸uniqlo 。（圖／翻攝自微博）

▲大陸UNIQLO門店 。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

日本成衣品牌優衣庫（UNIQLO）3至5月在中國大陸和香港獲利大跌。大中華區執行長潘寧指出，中國消費者的心態發生轉變，年輕一代更注重性價比消費，在「平替」消費價值觀下不再選擇品牌產品。

據《每日經濟新聞》報到，據UNIQLO母公司迅銷集團近日發布的財報，2024財年前三季度，大中華地區的營收為5224.69億日元（折合人民幣約240億元），在總營收中佔比22.1%。第三季度單季期間，中國大陸及香港市場營收下降，經營利潤大幅下降，同店銷售額萎縮。

針對UNIQLO第三季度在中國市場的表現，大中華區首席執行官潘寧在簡報中專門提到了「平替」。他表示，「性價比消費在年輕一代中尤為明顯。在『平替』消費價值觀下，消費者不再選擇品牌產品，而是選擇質量差別不大的更實惠的產品」，優衣庫有潛力成為中國消費者的首選品牌。

「目前的市場份額仍為2%或更低」，潘寧在簡報表示，UNIQLO在中國仍有很大的拓展潛力。不過想要在「平替」中抓住發展機會的優衣庫，也有「被平替」的煩惱。

有消費者透露，雖然UNIQLO不貴，但在服裝供應鏈強大的中國，質量差不多、價格更低的優衣庫「平替」很容易找到。

ET快訊
有機會發布海陸警報！　各國預測路徑曝
快訊／前裕隆名教頭、林庭謙父親林正明　驚傳辭世
最快明晚發海警！　風雨最大時間曝「西半部首當其衝」
台中排隊名店「肉蛋吐司」出包！　蛋餅吃到鐵屑
四川恐怖山洪！8死逾30失聯　村委會：很多人睡覺「來不及跑」
快訊／明星賽第二戰！　先發陣容公布
78歲不敢坐博愛座！資深演員搭高鐵遭驅趕：別在這排隊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

四川雅安恐怖山洪8死逾30失聯　村委會：很多人睡覺「來不及跑」

知名私中倒閉！千名師生將被趕出學校　老師憂：高三要開課了

UNIQLO在陸獲利大跌！　大中華區CEO：年輕一代更愛買「平替」

名醫遭患者活活殺死！　陸衛健委發聲譴責：嚴打涉醫違法犯罪

習近平弔唁老友手寫留言曝光：沉痛悼念中國人民偉大朋友阮富仲同志

陸正妹看中醫遭「診間內侵犯」！狼醫鎖門逞慾　她崩潰求：放過我

UNIQLO中國獲利大跌　CEO：年輕人買平替品

被同事拍一下背「慘中鐵砂掌」！她整年無法上班　同事賠爛

港女實況主深夜直播輕生！生前被爆「性成癮」私密照遭公開

四川雅安爆發土石流　逾30人失聯

未參加鑑測難續軍職！鋼鐵傘兵秦良丰將退伍　父憂心淚求助

屁孩嘴叼菸大鬧澎湖！　不戴帽騎車衝遊客中心

駕駛見孩童衝斑馬線按喇叭　搖窗怒罵起口角！掀2派論戰

短裙妹車禍「慘摔滾燙柏油路」　好心路人幫撐傘...善良畫面曝

深夜11點獨坐超商不回家　台中小五女童啜泣：功課還沒寫完！

Sandy懷孕頻失眠「換放吳宗憲的歌」　談Lulu金曲爭議…認主持「會惶恐」

I人恐懼XD金智媛來台「嚇到摀嘴」　1.2樓都是人「踮腳揮手」沿路送愛心

陜西商洛一大橋垮塌「已致11死」！還有30餘人失聯　驚悚畫面曝

秦良丰最近復健畫面曝　慈父憂兒擲筊竟得「下下籤」

村長騎公務車巡視水門　遭民眾攔車嗆：吃酒喔？

四川雅安恐怖山洪8死逾30失聯　村委會：很多人睡覺「來不及跑」

知名私中倒閉！千名師生將被趕出學校　老師憂：高三要開課了

UNIQLO在陸獲利大跌！　大中華區CEO：年輕一代更愛買「平替」

名醫遭患者活活殺死！　陸衛健委發聲譴責：嚴打涉醫違法犯罪

習近平弔唁老友手寫留言曝光：沉痛悼念中國人民偉大朋友阮富仲同志

陸正妹看中醫遭「診間內侵犯」！狼醫鎖門逞慾　她崩潰求：放過我

UNIQLO中國獲利大跌　CEO：年輕人買平替品

被同事拍一下背「慘中鐵砂掌」！她整年無法上班　同事賠爛

港女實況主深夜直播輕生！生前被爆「性成癮」私密照遭公開

四川雅安爆發土石流　逾30人失聯

桃園男頻違停遭檢舉　上路遇警盤查「掛假車牌」慘了

PM9:30走中山地下街　沿路「3對情侶抓奶」看傻：不是年輕人欸

創意私房「荼毒孩童」　她呼籲政府：應該公布名單

凱米颱風各國預測路徑曝　賈新興：有機會發布海陸警報

台中百歲翁趁妻外出放風　騎代步車猛撞樹叢...警及時解圍

待遇跟不上物價　教團：軍公教應調薪8%

中華男籃林庭謙之父、前裕隆名教頭林正明　驚傳辭世享壽63歲

男三棧溪戲水險溺斃！消防局籲「河貌恐因地震改變」：勿貿然進入

「固樑」未來戰略曝光！　謝國樑示警：明年恐有全國大罷免問題

川普炫耀好交情　曾邀金正恩一起「看棒球比賽」：放輕鬆一點

檳榔西施車頭燈全亮！桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血　警方看到了

大陸熱門新聞

女實況主深夜直播輕生　生前爆性成癮

被同事拍背無法上班！她哭訴「中鐵砂掌」獲賠

病患家屬持刀闖診間狂捅　醫生遭全身放血亡

陸正妹看中醫遭指侵！哀求狼醫：放過我

UNIQLO中國獲利大跌　年輕人買平替品

兒媳實名舉報官員公婆！2人擁近億人民幣資產

「老婆聯合父母」砸爛模型　他心死目睹過程PO網

名醫遭病患殺死　陸衛健委譴責

知名私中倒閉！千名師生將被趕出學校

四川恐怖山洪　8死逾30失聯

男子花149萬買到舊BMW　法院：車商退一賠三

UNIQLO在陸獲利跌　CEO：年輕人更愛「平替」

差點滅門！一家5口吃完晚餐全送急診

習近平沉痛弔唁老友　央視曝光親筆留言　

更多熱門

相關新聞

UNIQLO中國獲利大跌　年輕人買平替品

UNIQLO中國獲利大跌　年輕人買平替品

中國消費降級下，以性價比著稱的日本成衣品牌優衣庫（UNIQLO），3至5月在中國獲利大跌。UNIQLO大中華區執行長潘寧指出，中國消費者的心態發生轉變，年輕一代不再選擇品牌，而是購買平價替代品。

3越南女在日本UNIQLO「狂偷256萬服飾」

3越南女在日本UNIQLO「狂偷256萬服飾」

「UNIQLO X 航海王」漫博展場限定品

「UNIQLO X 航海王」漫博展場限定品

UNIQLO免費送萬件AIRism空氣衣

UNIQLO免費送萬件AIRism空氣衣

試穿完了　UNIQLO店員1句她愣住

試穿完了　UNIQLO店員1句她愣住

關鍵字：

UNIQLO優衣庫UNIQLO大陸UNIQLO中國

讀者迴響

熱門新聞

小吳、紀卜心手搖品牌出事卻裝傻刪IG留言

中和20歲男失控「刀捅母姐」！　起因勸分不討喜女友

女實況主深夜直播輕生　生前爆性成癮

日氣象廳：凱米恐升強烈颱風　26日靠近台灣

「凱米」直奔台灣門前！風雨最強時刻出爐　不排除陸警

被同事拍背無法上班！她哭訴「中鐵砂掌」獲賠

凱米「突猛發展」　 鄭明典：很少見

女全身被扒光！男友逼拍裸照：讓妳紅

名店連倒　花蓮業者嘆：沒人敢來

今恐雙颱共舞！　凱米最新各國路徑出爐

病患家屬持刀闖診間狂捅　醫生遭全身放血亡

即／遊覽車國道擦撞護欄停中內線車道　駕駛送醫不治

凱米颱風路徑偏西「侵台機會高」 專家：周四風雨最明顯

Energy大嫂團合體！坤達摟柯佳嬿罕放閃

陸正妹看中醫遭指侵！哀求狼醫：放過我

更多

最夯影音

更多

未參加鑑測難續軍職！鋼鐵傘兵秦良丰將退伍　父憂心淚求助

屁孩嘴叼菸大鬧澎湖！　不戴帽騎車衝遊客中心

駕駛見孩童衝斑馬線按喇叭　搖窗怒罵起口角！掀2派論戰

短裙妹車禍「慘摔滾燙柏油路」　好心路人幫撐傘...善良畫面曝

深夜11點獨坐超商不回家　台中小五女童啜泣：功課還沒寫完！

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面