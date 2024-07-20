吳崢提前透露憲法法庭結果　王鴻薇酸：印度神童

▲王鴻薇。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

憲法法庭昨針對國會改革法案做出暫時處分的裁定，但在結果出爐前，民進黨發言人吳崢就透露結果。國民黨立委王鴻薇酸吳崢是印度神童， 大法官根本是民進黨的大法官，不是全民的大法官，且現在立院在休會，大法官到底在急什麼？

王鴻薇指出，國會改革法案通過後，民進黨四箭齊發，聲請釋憲，大法官也急如星火，10日開庭，19日就做出暫時處分裁定，請問大法官到底在急什麼？

王鴻薇批評，立法院已經處於休會期間，大法官卻非常緊張，趕快做出暫時處分，配合總統府、民進黨凍結立法院所有國會改革法案，這些大法官急如星火做出裁決，看來大法官、憲法法庭完全就是民進黨所開的。

針對民進黨發言人吳崢昨日上午就透露，憲法法庭裁定可能昨下午就出爐，王鴻薇酸道，吳崢根本是印度神童，能神準預言，無獨有偶，做出決定後，賴清德馬上透過總統府配合呼籲大家遵守決議，一搭一唱內外交相應，讓大家覺得大法官不是全民的大法官，而是民進黨的大法官，不但最後的結果由民進黨掌握，就連公布的時間也被民進黨精準掌握，民進黨的大法官真是聽話。

至於之後國民黨會採取什麼動作？王鴻薇則說，先觀察未來釋憲結果，同時這段時間也會聽取外界意見以為因應。