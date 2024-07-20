　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳崢提前透露憲法法庭結果　王鴻薇酸：印度神童

▲▼ 0716 國民黨召開,停止政治抹黑,兒少保護修法不漏接,記者會-王鴻薇。（圖／記者黃克翔攝）

▲王鴻薇。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

憲法法庭昨針對國會改革法案做出暫時處分的裁定，但在結果出爐前，民進黨發言人吳崢就透露結果。國民黨立委王鴻薇酸吳崢是印度神童， 大法官根本是民進黨的大法官，不是全民的大法官，且現在立院在休會，大法官到底在急什麼？

王鴻薇指出，國會改革法案通過後，民進黨四箭齊發，聲請釋憲，大法官也急如星火，10日開庭，19日就做出暫時處分裁定，請問大法官到底在急什麼？

王鴻薇批評，立法院已經處於休會期間，大法官卻非常緊張，趕快做出暫時處分，配合總統府、民進黨凍結立法院所有國會改革法案，這些大法官急如星火做出裁決，看來大法官、憲法法庭完全就是民進黨所開的。

針對民進黨發言人吳崢昨日上午就透露，憲法法庭裁定可能昨下午就出爐，王鴻薇酸道，吳崢根本是印度神童，能神準預言，無獨有偶，做出決定後，賴清德馬上透過總統府配合呼籲大家遵守決議，一搭一唱內外交相應，讓大家覺得大法官不是全民的大法官，而是民進黨的大法官，不但最後的結果由民進黨掌握，就連公布的時間也被民進黨精準掌握，民進黨的大法官真是聽話。

至於之後國民黨會採取什麼動作？王鴻薇則說，先觀察未來釋憲結果，同時這段時間也會聽取外界意見以為因應。

ET快訊
Google宣布！　9月起「4大類App」不得上架
快訊／7縣市大雨特報　下到入夜
全台最後一間！　「麵包排隊名店」宣布熄燈
認識多年！民主黨眾議員驚爆「拜登認不出我」　公開籲退選
元元真的正面全裸！　上下看光光
負責人涉創意私房！　補習班遭停業廢照「學生退費安置」
日超夯止痛藥「含鎮靜劑」　專家嘆：曾看過媽媽給孩子吃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

上任後改用農產送賓客　蕭美琴：讓台灣農產品行銷全世界

小英不去阿扁去　前總統陳水扁確定出席民進黨全代會

民進黨全代會明登場　宣示守護台灣、鞏固民主為首要目標

吳崢提前透露憲法法庭結果　王鴻薇酸：印度神童

吳崢神預言惹議　柯文哲：司法公正性危機！民進黨應解釋

反省台北市狼師案　柯文哲：道歉簡單！關鍵在解決問題

藍「依舊法」續邀賴清德國情報告？　綠黨團嘆：早知如此何必當初

暫時處分讓憲法法庭變側翼！　柯文哲：民進黨跟多數民意開戰

表態了？日學者建議選台中　柯文哲：戰略考量應選台南、高雄

沖繩西原高校生來台表演　賴清德送「大腸包小腸、檸檬愛玉」當宵夜

「華夫人」鄭佩佩逝世！享壽78歲　「死訊藏兩天才公開」經紀公司證實

颱風醞釀生成！下周連3天路過台灣海面　北東降雨加劇

YTR型男機長涉強制性交　前女友控施暴囚禁...現身提告

川普接受共和黨提名選總統　談槍擊「我本來不會在這裡」

墾丁驚見巨大梅花鹿「海中悠閒游泳」　民眾狂笑驚呼：有夠扯

耶嫩公開蘿拉惡行：在家痛哭流涕｜20240719 ET午間新聞

20240716 ETtoday新聞

清心店員丟茶凍、冰淇淋玩拋接　總部下令停業！食安處查出疏失

陳重文貪321萬遭起訴　消瘦跛腳押解畫面曝！

前女友控「型男機長」4度暴行　揭露傷疤：避免其他人受害

上任後改用農產送賓客　蕭美琴：讓台灣農產品行銷全世界

小英不去阿扁去　前總統陳水扁確定出席民進黨全代會

民進黨全代會明登場　宣示守護台灣、鞏固民主為首要目標

吳崢提前透露憲法法庭結果　王鴻薇酸：印度神童

吳崢神預言惹議　柯文哲：司法公正性危機！民進黨應解釋

反省台北市狼師案　柯文哲：道歉簡單！關鍵在解決問題

藍「依舊法」續邀賴清德國情報告？　綠黨團嘆：早知如此何必當初

暫時處分讓憲法法庭變側翼！　柯文哲：民進黨跟多數民意開戰

表態了？日學者建議選台中　柯文哲：戰略考量應選台南、高雄

沖繩西原高校生來台表演　賴清德送「大腸包小腸、檸檬愛玉」當宵夜

上任後改用農產送賓客　蕭美琴：讓台灣農產品行銷全世界

《宅男行不行》「質子教授」離世！享耆壽94歲　演員齊發聲悼念

受蘿拉AB合約打擊！　蔡阿嘎「唯一發自內心開心的事」PO照洩心情

明年到東京對決小熊　道奇主帥：對棒球界是很好的事

詹雅雯「遭散布猥褻照」怒報警！　結果出爐「抓到人了」：0容忍

快訊／雨區擴大「8縣市大雨特報」　防雷擊強陣風

拜登惱火！隔離期間黨內逼宮聲浪加劇　懷疑裴洛西歐巴馬煽動

中職《寶可夢GO》見面會！皮卡丘、伊布降臨粉絲興奮搶拍照

小英不去阿扁去　前總統陳水扁確定出席民進黨全代會

快訊／7縣市大雨特報　警戒到入夜

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

政治熱門新聞

國會改革法案遭暫時處分　她諷：15位大法官是賴清德選的立委？

軍公教明年調薪上看4%　最快25日拍板

快訊／蔡英文明確定不出席民進黨全代會　

綠中執會　王世堅陳亭妃被預測當烏鴉

「暫時處分」是什麼？律師整理10重點

轟「大法官法袍染綠」　民眾黨期許落空：不演了

吳崢預測暫時處分今出爐　律師破解了

「民主憲政史上最黑暗的決定！」　許宇甄轟：大法官已賴清德的棋子

轟憲法法庭「做違背民主的裁決」　柯文哲：綠介入司法過程斧鑿斑斑

找工作看這邊！新北捷運公司開60職缺　薪資上看63K

綠委揭兒少法修法2重點　下會期開議就提案

落實賴清德「0-6歲國家一起養政策」　政院推4大策略減輕育兒負擔

史博館館長8年換6位！　藍智庫轟「名存實亡」：想搞廢？

國會改革幾乎全凍結　黃捷：看來大法官不滿意黃國昌的暑假作業

更多熱門

相關新聞

吳崢神預言惹議　柯文哲：民進黨應解釋

吳崢神預言惹議　柯文哲：民進黨應解釋

台灣民眾黨今（20）日在雲林斗六市舉行立法委員張啓楷雲林服務處暨台灣民眾黨雲林縣黨部的揭牌儀式，黨主席柯文哲偕同夫人陳佩琪醫師出席，針對憲法法庭對於國會改革法案作出暫時處分，柯文哲表示「直接不演了！民進黨發言人吳崢的談話才是最大的危機 」、「司法公正性在台灣變成破產」。

藍「依舊法」續邀賴清德國情報告？　綠黨團嘆：早知如此何必當初

藍「依舊法」續邀賴清德國情報告？　綠黨團嘆：早知如此何必當初

黃國昌批暫時處分「先射箭再畫靶」　綠酸掩耳盜鈴：以為世界繞他轉？

黃國昌批暫時處分「先射箭再畫靶」　綠酸掩耳盜鈴：以為世界繞他轉？

吳崢「神預言」憲法法庭結果　朱立倫：民進黨完全掌控所有進度

吳崢「神預言」憲法法庭結果　朱立倫：民進黨完全掌控所有進度

憲法法庭裁准暫時處分！　朱立倫：國民黨還是會全力以赴查弊案

憲法法庭裁准暫時處分！　朱立倫：國民黨還是會全力以赴查弊案

關鍵字：

吳崢憲法法庭王鴻薇印度神童

讀者迴響

熱門新聞

可不可新聲明：女店員要付7位數賠償金

「可不可口水女店員」正式道歉了！媽媽曝現況

最快今雙颱共舞！　路徑曝光「類似西北颱」

補習班負責人針孔偷拍少女　被搜上百影片墜樓亡

陽明山「妹子脫光散步」　女登山客：三觀刷新

黃氏兄弟連七年辦演唱會2千人力挺

篠崎泫「轉正面解放內衣」脫了！

「老婆聯合父母」砸爛模型　他心死目睹過程PO網

蝦皮網拍2個月賣4000萬　28歲男拒繳219萬稅遭管收

台大醫學系在學生重考又上！　落榜頭「差0.05分」怒槓台大

引退17年！傳奇AV女優宣布復出

挑戰強颱進逼台灣！下周二上午發海警　專家：暴風圈壟罩北台陸地

青峰爆「決裂金曲還刪Lulu好友」首回應

信義區頭骨！他曾報母失蹤　到場確認遺物

愛吃回頭草的三大星座！

更多

最夯影音

更多

「華夫人」鄭佩佩逝世！享壽78歲　「死訊藏兩天才公開」經紀公司證實

颱風醞釀生成！下周連3天路過台灣海面　北東降雨加劇

YTR型男機長涉強制性交　前女友控施暴囚禁...現身提告

川普接受共和黨提名選總統　談槍擊「我本來不會在這裡」

墾丁驚見巨大梅花鹿「海中悠閒游泳」　民眾狂笑驚呼：有夠扯

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面