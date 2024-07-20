教育部公告：閩南語考試正名「台灣台語」　一票人傻眼

▲教育部公告閩南語考試將正名「臺灣臺語」，引一票網炸鍋。（示意圖／翻攝自Googlemap）

圖、文／CTWANT

為了因應行政院的國家語言整體發展方案書面用語規範，教育部近日公告，將要把「閩南語語言能力認證考試規費收費標準」改名為「台灣台語語言能力認證考試規費收費標準」。對此，消息一出讓一票網友炸鍋，紛紛表示「聽聽看自己在說什麼？」、「乞丐趕廟公？」

根據行政院公報資訊網上的文件顯示，教育部預告修正「閩南語語言能力認證考試規費收費標準」第2條，要將考試名稱從｢閩南語」改為「台灣台語」。

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文件中說明，此次改動是依據行政院111年8月22日提出的「國家語言發展報告」規定。內容指出，為展現國家語言推動一致性，未來國家語言發展報告或其他文書資料，應參酌「國家語言整體發展方案」書面用語有關規範，優先使用「台灣原住民族語、台灣客語、台灣台語、馬祖語、台灣手語」。

消息曝光後，被轉到PPT版上討論，讓一票網友炸鍋，紛紛表示「『台語』不就是台灣的語言嗎？為何還要加台灣」、「乞丐趕廟公？」、「正名個屁，閩南沙文主義」、「意識型態的正名，又要再花一大筆錢」、「什麼時候把大陸地區拿掉？推這種垃圾有屁用」。

另外，一名網友NARUTO也提出質疑，表示「所謂的『台灣台語』的獨特性有大到可以從福建的閩南語獨立嗎？」如果差異很小，台灣的閩南語為何可以自立門戶成「台灣台語」？「人家美國也沒有把英國來的英語改成自己的名稱啊，只有分英式英語與美式英語而已」

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