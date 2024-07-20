民進黨全代會明登場　宣示守護台灣、鞏固民主為首要目標

▲民進黨全代會明（21日）登場，主視覺與紀念品曝光。（圖／民進黨提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨全代會將於明（21日）登場，此次全代會民進黨以「守護台灣、第一品牌，民主台灣、團結向前」為主題，且將向社會宣示民進黨會持續以「守護台灣、鞏固民主」為首要目標，並團結各界力量，帶領台灣穩健向前。

民進黨表示，這次全代會是2024年總統大選後，民進黨延續過去8年執政成績的首次全代會，也是台灣總統民選以來，首次政黨連續三次取得中央執政的歷史時刻，代表民進黨多年來「守護台灣、鞏固民主」的努力獲得國人肯定。

民進黨指出，總統賴清德與行政院長卓榮泰率領的新執政團隊甫上任兩個月，歷次民調均顯示人民對他們高度評價。「在政黨滿意度方面，民主進步黨在大選後多次蟬聯國內主要政黨的第一名」。

因此，民進黨在本屆全代會以「守護台灣、第一品牌，民主台灣、團結向前」為主題，向社會宣示民進黨將持續以「守護台灣、鞏固民主」為首要目標，並團結各界力量，帶領台灣穩健向前。

此外，民進黨強調，此次全代會的主視覺設計以「盾牌」造型為發想，象徵守護台灣、鞏固民主的意象，設計中運用三種由深至淺的綠色，象徵民進黨資深、中壯代到青年三個世代的耕耘和茁壯，並持續進行品牌優化、擴大社會溝通與參與。

值得一提的是，民進黨透露，本屆全代會黨旗進場橋段，邀請年齡平均25歲皆為中央黨部新進青年黨工擔任旗手，其中，國際部的楊典剛剛從海外歸來就選擇到中央黨部工作，而去年在總統大選車隊掃街實況轉播中大放異彩的林若晴，以其高人氣和吸睛度成為本次舉旗手的亮點。

民進黨進一步說明，在黨旗進場的橋段上，新媒體中心特別邀請編曲家重新編曲「綠色的旗升上天」的音樂，以「守護台灣」為概念，加入2022年版電影「捍衛戰士」主題曲的元素。

「開場以自由鐘聲鋪陳磅礴遼闊，主旋律以明亮的電吉他演奏，隨後加入搖滾有力、充滿現代化的聲響與共鳴，象徵捍衛台灣與科技共榮，同時，搭配圓山創黨時期黨旗進場的歷史畫面及各個歷史階段黨旗出現在不同場景的影片，表達民進黨將永遠守護這片土地、團結突破重重挑戰的精神，向過去的民主前輩們致敬。」

最後，民進黨表示，本屆全代會製作的標語帆布袋延續民進黨富有創意和品味的簡約、大方設計，讓黨代表隨時可以揹上出門，出席的貴賓還會獲得本場限定的主視覺盾牌貼紙，可貼在行李箱、筆電、環保杯等個人物品上，自由表達對民進黨的信任及對台灣民主追求的認同。

▼民進黨全代會明（21日）登場，主視覺與紀念品曝光。（圖／民進黨提供）