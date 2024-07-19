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義務役近280人升下士　軍方：鼓勵轉服志願役

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,義務役,役期,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,M249班用機槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

▲義務役恢復1年役期。（資料照／記者李毓康攝）

文／中央社記者

國軍今年起恢復徵集役期1年義務役，陸軍指出，自今年首梯一年期義務役分發部隊起，依部隊編制與需求，由主官考核擇優薦報士官班隊，經鑑測合格取得專長證書後晉任下士，迄今已完訓近280員，並鼓勵轉服志願役。

國軍今年起恢復1年義務役役期，徵集民國94年次1月1日以後出生役男，首梯役期1年的役男（陸軍2226梯）於1月25日入營進行新兵訓練，3月29日下部隊；國防部在今年度預算也編列1000人的「1年期義務役下士」薪資。

據了解，目前1年期義務役若新訓期末鑑測合格，取得「結訓專長證書」的二兵月薪為新台幣2萬1350元，包括本薪1萬550元、專業加給1萬800元；若晉升下士後的月薪則提升為2萬7720元。

軍聞社14日報導指出，陸軍步兵第249旅日前舉辦「一年期義務役晉升典禮」，249旅邱姓副旅長表示，階級提升即代表責任的加重，期勉晉升的官兵應持恆戮力戰訓本務，精進本職學能及領導統御能力，成為稱職的領導幹部，齊心守護國家安全。

陸軍司令部今天回應中央社記者詢問表示，陸軍自今年首梯（2226梯）1年期義務役分發部隊起，依部隊編制專長需求，經主官考核擇優薦報儲備士官班隊，經鑑測合格取得專長證書後晉任下士，迄今已完訓近280員。

陸軍指出，持續推動精進士官制度，全面優化士官職能，藉由義務役士兵晉升士官，使其於服役期間充實本職學能及領導能力，進而提升責任與榮譽感，並鼓勵轉服志願役，使人才長留久用，強化部隊戰力。

軍方人士指出，目前1年役期義務役若要晉升下士，都是下部隊由主官擇優薦報儲備士官班，並前往各兵監學校（例如步兵訓練指揮部）受訓，未來待1年役期義務役入伍人數的增加，相關晉任下士的受訓流程也將滾動式修正。

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