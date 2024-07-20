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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／民進黨全代會權力結構改組　綠將迎「賴清德時代」

▲▼賴清德出席第二十屆第五次縣市暨勞工黨部主委會議。（圖／民進黨提供）

▲民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨將於7月21日召開全代會，並改選黨內權力核心中常委，也是總統賴清德就職後，黨內權力結構首次重新洗牌。其中，過往黨內權力核心的英系則力拼保二、正國會陷入分裂危機，原本能撐起一席常委的「桃園隊」，因領頭人鄭文燦涉貪土崩瓦解，要與哪個派系合作還有待觀察，親賴系統被看好將拿下過半中常委，有黨內人士私下透露，新潮流南流全拿，未來可以預見賴清德強勢領導，民進黨也將迎來全新的賴清德時代。

民進黨中常委、中執委選舉在即。民進黨日前選出309席全國黨代表，再加上立委、直轄市議員、歷任黨主席、縣市長等黨公職所組成的308席當然黨代表，共計617人將再選出中常委與中執委。中執委選舉共有39人登記，將選出30位中執委，再由30位中執委選出10席中常委。

中常委每週列席民進黨中常會，掌握提案權，更能直接與黨主席對話，民進黨重大議案，諸如縣市長提名辦法等，都是在擴大舉行的中執會討論後通過。對於黨內權力結構改選，在派系合縱連橫下，黨內普遍評估，「新賴系」將拿下黨內半壁江山，英系式微，而正國會力拼常委保二、卻陷入分裂危機，加上原本能撐起一席中常委的「桃園隊」，因領頭人鄭文燦涉貪而瓦解，據悉，英系、正國會都有意爭取。

新系目前坐擁3席常委，已是一方之霸，此次推出8人角逐執委，除林俊憲拚常委連任外，立委邱志偉、林宜瑾也登記參選。另外，「友賴」的綠色友誼連線、以閣揆卓榮泰為首的民主活水也將合作，加上西瓜效應，有黨內人士判斷，不少未有明顯派系色彩的游離票已經靠攏，此次「萬流歸宗」，親賴系統被看好將拿下過半中常委。

英系目前兩席常委，在蔡英文主政時代位居黨內核心，但此次黨職改選大幅衰弱，且精神領袖蔡英文已證實明日不會出席全代會，更讓派系要角喊出「存亡之戰」，認為若選舉結果過於慘澹將淪為陽春派系。英系此次推出七人角逐執委，常委部份，英系推派立委王世堅、前雲林縣長蘇治芬。英系與蘇系合作，估計各得一席為安全牌，英系以王世堅優先，也被視為未來「御前」烏鴉人選，蘇系則是立委張宏陸。

本屆觀察重點之一還有陷入分裂危機的正國會，原本預計守住兩席常委，一席由現任常委陳茂松連任、另一席則擬推派高雄立委林岱樺，但堅持參選常委的資深立委陳亭妃自帶人馬登記參選，帶走部分票源，讓正國會「保二」岌岌可危，正國會更直接開除陳亭妃，一度成為討論焦點。而陳亭妃雖有1.5席中執委實力，但仍撐不起1席常委，若最終未能當選，陳就只能以中執委身分參與中執會。

2024民進黨中執評委改選

【中執委】

新潮流：
林俊憲（中常委／立委）
林宜瑾（中評委／立委）
黃守達（台中市議員）
邱志偉（立委）
戴瑋珊（新北市議員）
湯詠瑜（高雄市議員）
張慈馨（高雄市全代）
徐富癸（立委）

鄭文燦系統：
鄭志宏（中美醫院董事長/桃園市全代）
呂林小鳳（中執委/桃園市議員）
許書維（彰化縣議員）

民主活水（親賴）：
洪申翰（立委）
童子瑋（基隆市議長）
潘新傳（前台南市黨部主委）

綠色友誼連線：
林益邦（中執委）
鍾佩玲（台北市議員）
陳明虹（前台中市黨部執委）

柯建銘系統：
鄭美娟（中執委）

英系：
陳淑華（中執委/台中市議員）
洪健益（台北市議員）
張嘉玲（新北市議員）
蘇治芬（前立委）
莊雅芬（台北市黨部代表）
張立辰（台北市黨部執行長）
王世堅（立委）

蘇系：
張宏陸（立委）
賴秋媚（前新北市議員）

湧言會：
王定宇（中常委/立委）
鄭孟洳（高雄市議員）
李妍慧（中執委）
鄭光峰（高雄市議員）

正國會：
陳茂松（中常委）
林岱樺（立委）
何明杰（前台中市議員）
陳睿生（桃園市議員）
卓冠廷（新北市議員）

陳亭妃系統（前正國會）：
陳亭妃（中執委/立委）
何文海（台中市議員）
李偉智（中評委/台南市議員）
 

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