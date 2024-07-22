「大暑」來了！5生肖開始轉運　第一名四方來財、貴人顯現

文／命理老師 邱彥龍

今（22日）進入大暑，是夏天最後一個節氣，炎熱程度也會更加明顯，又逢小鬼門先開，國際天星命理風水專家邱彥龍表示，有5個生肖在大暑期間開始轉運，可多利用好運，五鬼運財。其中屬雞者四方來財、貴人顯現；屬羊者盡量幫助他人難處，可為自己帶來財運；屬兔者多給別人面子，會有大財運；屬鼠者有另一半強助攻，事業上有大財運；屬狗的人朋友跟兄弟姊妹將是為你帶財的貴人。

▲大暑節氣。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（7／22～8／7）運勢最強5生肖，分別是：

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Top5 ：狗



屬狗的朋友這段期間有朋友與兄弟姊妹的加持，能幫助增加收入並將凶轉吉，為自己帶來幸運、財富與名聲，記得思想溝通很重要，只要感情到位萬事皆成。

Top4 ：鼠



屬鼠的朋友這段期間貴人運超強，幸運之神降臨，善用智慧在工作上，事業能有不錯的進展與收入，合夥人與另一半的神助攻，可以事半功倍，有大財運的機會與可能。

Top3 ：兔



屬兔的朋友這段期間與正財、事業財有緣，加強行動力，多讚美客戶或另一半，給足他們面子，多宣傳對方的好，為其帶來好名聲，定能收穫滿滿，但建議不要亂投資，容易斷頭、破財。

Top2 羊



屬羊的朋友這段期間凡事要光明正大，暗地行事容易招來禍端，搞好人際關係是根本之道，幫人處理難事反而能得財，但小心與人有財務糾紛，恐為自己帶來一場風波。

Top1 雞



屬雞的朋友這段期間貴人顯現，備受關注，名聲大漲，財運跟著隨漲船高，四方來財，事業運強，聰明才智倍增，但要注意恐會因親朋好友而讓自己破財，凡事要三思而後行。

▲大暑期間容易因口舌之爭影響心情。（圖／取自免費圖庫Pexels）

邱彥龍老師指出，大暑期間這16天水星跟金星都刑天王星，情緒容易波動，尤其是遭小人抹黑、扣帽子時，特別容易因口舌之爭影響心情，連帶也會影響事業與工作，還有金錢及人際交往，甚至連夫妻房事也容易有糾紛而衍伸各種問題。另外，也要慎防陸海空嚴重交通意外、水災、火災或感情業障，能避就避。同時水星也將在8月4日開始逆行，到8月29日才能結束，建議最好不要在這個階段做出重大決定，易有破局現象或讓自己陷入危險之境，謹記先讓步調放慢、安全第一。

邱彥龍老師表示，大暑期間最旺的星是太陽跟水星，因此對於政府機關、行政機關、有權力者以及商業人士、藝人、名人、文化藝術產業、新聞媒體、網紅產業、出版業、印刷業、塑膠業、進出口產業等13種行業會特別旺，另外，獅子、雙子、水瓶、射手等四星座雖吉凶參半，但只要願意改變，不要被舊有問題綑綁，讓理性大於衝動，未來會有光。

邱彥龍 老師

恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師