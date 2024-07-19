英國萌帥跳水王子回來了！　最新訓練照曝光「繼續打毛線」

▲ 英國跳水好手湯姆戴利（左圖左）在東京奧運場邊打毛線爆紅，他分享最新訓練照和毛線作品。（翻攝tomdaley IG）

圖文／鏡週刊

30歲的英國男子跳水好手湯姆戴利（Tom Daley）在東京奧運跳水台上拿回1金1銅，接著有2年時間沒有再參加過跳水比賽。2023年3月他和丈夫迎來第2個兒子，本來以高齡為由，沒有打算參加今年巴黎奧運的他，沒想到兒子卻向他撒嬌「我想看爸爸在奧運跳水」，因此他決定重返奧運賽場，近日積極備戰，並透過IG分享訓練照片，其中當然也出現「最新毛線作品」。

全球跳水粉絲此前一直在關注，曾在東京奧運拿下1金1銅的英國跳水王子湯姆戴利究竟是否會參加今年的巴黎奧運，湯姆戴利在東京奧運後將更多的心力放在家庭和自己的編織事業，在2022也因為對跳水和LGBTQ的貢獻，獲頒大英帝國官佐勳章（OBE），2023年和丈夫迎來第2個兒子，本來一直以年紀為由否認參加巴黎奧運，甚至想過放棄這項運動的湯姆戴利，沒想到卻在聽到兒子說出「我想看爸爸在奧運跳水」後決定試看看。

▲ 湯姆戴利和好萊塢製片人丈夫擁有2個兒子，家庭生活幸福美滿。（翻攝tomdaley IG）

湯姆戴利的丈夫是曾以《自由大道》獲得奧斯卡最佳原創劇本的布萊克（Dustin Lance Black），目前他們和2個兒子定居在洛杉磯，不過自從湯姆戴利決定參加巴黎奧運後，他就和教練保持遠距的訓練，並且不斷來回倫敦和洛杉磯，以確保自己的狀態和體能不會脫離應有的標準，外界原本也相當擔心時隔2年沒有跳水的湯姆戴利，再度從10公尺高跳水台跳下，是否會對他的身體造成衝擊。

▲湯姆戴利常分享一家4口的出遊畫面，對於遛娃親力親為。（翻攝tomdaley IG）

不過湯姆戴利昨（18日）在IG分享自己已經在倫敦參加集訓的畫面，目前進度看起來相當順利，除了有許多他在重訓室積極增加體能的照片，和在跳水台上試跳的影片外，還有一張照片上，有一個尚未完成的藍色編織物躺在地板上。

湯姆戴利曾解釋，過去自己在跳水或訓練後常常坐不住，身心無法獲得平靜休息，是布萊克給他打毛線的啟發，而編織確實讓自己放鬆心情、紓解壓力，不會過度緊張。

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