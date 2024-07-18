金融時報：台灣是「富裕之島」　財富效應正在擴大

▲瑞銀上周預測，台灣到了2028年，百萬富翁人數會增加47%，增幅躍居全球之冠。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者詹雅婷／綜合報導

金融時報17日以「富裕之島：台灣從人工智慧熱潮獲益」為題報導指出，科技業這波財富效應正在擴大，惠及範圍超出科技業高層與工程師，更廣泛社會階層也受惠。不過在此同時，流入房地產的資金也推高房價，薪水增幅追不上，部分官員期望未來財富效應能進一步擴散，「AI熱潮是財富擴散的最大希望」。

全球最大筆電代工廠廣達（Quanta）就是AI熱潮受惠的對象之一，股價、利潤飆漲，創辦人林百里（Barry Lam）成為台灣首富。在此之際，廣達基層員工也受益，年輕工程師Peter今年可共享39億台幣獎金，獎金較去年增加30%，如今的他已經砸下2000萬在桃園購入人生第2間房子，「這是最好的投資方式，在未來幾年我的收入會增加地更快，這對其他很多人來說都一樣，房價還會上漲」。

瑞銀（UBS）上周預測，台灣到了2028年，百萬富翁人數會增加47%，增幅躍居全球之冠，主要是受惠於台灣半導體產業。多名投資者、經濟學家、人力資源專家指出，這波受惠範圍已經超出台灣大型科技公司的高階管理人員與工程師，擴大至更廣泛社會階層。復華投信董事長杜俊雄（Mark Duh）說，「財富效應正在擴大，新興群體和年輕人才正在受益。」

半導體巨頭台積電（TSMC）是這波財富創造的主要推動力之一，台灣其他數百間主導AI供應鏈的公司也獲益，包括晶片設計公司、伺服器製造商、半導體測試設備供應商、零件製造商等。去年，許多AI供應鏈企業的中高階職員獲得相當於年薪2倍以上的獎金。

報導列舉，半導體測試介面解決方案廠穎崴（Winway）去年發放相當於30個月薪水的年終獎金，AI伺服器公司承啟科技（Chaintech Computer）去年薪酬中位數成長超過四分之一。

文中提到，AI熱潮是台灣成就台灣富裕之島的最新推手，這波財富浪潮正在提振其他國內產業。杜俊雄認為，「大家把不斷上漲的工資投入房地產，這讓房地產市場大幅成長，這反過來也幫助其他產業」。

除了AI，隨著台灣人口萎縮，各產業人力短缺也引發薪資上漲，包括基層服務業。台灣證交所統計數據顯示，在去年，上市旅遊與住宿業者平均薪資上升13.6%，貿易與消費產品業平均薪資成長躍升至第4名。

只不過財富效應依舊有限，台灣社會大多數人並沒有從中獲益，且高收入科技業人員流入房市的資金推高房價，儘管其他行業的薪資也在上漲，但年輕人還是買不起房。依據內政部數據，目前房價相當於近10年平均薪資。部分官員期盼這波財富浪潮能進一步擴散，「AI熱潮是財富擴散的最大希望」。