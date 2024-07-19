追通緝犯追進學校！警健行科大內連開15槍逮3人　車內查獲喪屍菸彈

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

桃園中壢健行科大昨(18)日深夜驚傳槍響！警方開車追逐毒品通緝犯，一路追到健行科大校園內，警方下車後，就一連開至少15槍，順利逮捕到3名男子，並在車上起獲一級毒品海洛因3包（約6公克）、二級毒品安非他命3包（約5公克）、毒品喪屍菸彈3個等證物，全案後續依毒品危害防制條例、公共危險罪移送桃園地檢偵辦。

▲桃園警方追通緝犯追進健行科大內，一連開了15槍逮3人。（圖／翻攝爆料公社二社）

桃園保大員警昨晚10點45分左右在平鎮區中豐路發現一輛轎車後牌照燈故障，且駕駛未繫安全帶，員警上前示意停車，不料該車卻拒檢還加速逃逸，員警見狀立刻展開追逐，惟該車沿途多次逆向、蛇行及闖紅燈，直到11時許闖入健行科大操場內。

員警當時擔心周遭民眾安全受到危害，在圍堵該車後，立即對空鳴槍8發，但該車仍持續在操場內亂竄想逃，員警接著又立即朝該車前輪一連射擊7槍，該車才終於停下。

員警立即上前喝令59歲陳姓駕駛（毒品、殺人未遂等刑案資料)、副駕駛座75歲陳姓男子（有詐欺、毒品等刑案資料）及後座乘客42歲顏姓男子（有多筆毒品刑案資料)下車，並於車內查獲一級毒品海洛因3包（約6公克）、二級毒品安非他命3包（約5公克）、毒品喪屍菸彈3個等證物。

警方表示，現場並無造成人員傷亡，後續依毒品危害防制條例、公共危險罪移送桃園地檢偵辦。