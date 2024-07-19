男毒駕一路逆向撞死執勤警　最高檢察署發聲了

▲電子煙 。（圖／最高檢察署提供）

記者陳崑福／台北報導

黃姓男子於7月13日凌晨在在新北市三重區，高速駕車逆向衝撞警車，導致值勤黃姓警員當場死亡，由於黃男供稱案發前，將藥品「依托咪酯」摻入電子煙內吸食，以致釀此悲劇；此類案件日後仍有發生可能。對此，最高檢察署說話了。

最高檢指出，有鑑於電子煙油極易可能摻雜各種成分，甚至毒品或藥品，衍生各類社會問題與刑事責任，黃姓男子吸食摻入「依托咪酯」之電子煙後，駕車衝撞警車案件即為是例。為避免不法之徒以合法電子煙為掩護摻雜各類違法物品，造成執法困難，危害社會治安，然而電子煙含尼古丁成分之製造、輸入、販賣、轉讓等行為，是否負刑事責任，法院見解分歧，因此菸害防制法相關法律問題極待釐清。

最高檢表示，有關行為人於112年3月22日菸害防制法修正施行前，製造、輸入、販賣、轉讓含尼古丁成分電子煙，是否構成藥事法刑責乙案，經臺中地檢署於112年7月主任檢察官會議提案，報經高檢署研議，暨高檢署於112年7月自行提案，兩案一併陳報法務部，經法務部責成最高檢察署研議。

電子煙不含其他藥品或毒品，且未宣稱療效之含尼古丁成分電子煙案件，是否違反藥事法？如果違反藥事法，最高可處10年有期徒刑。最高檢察署函詢各地方檢察署並彙整統計，自112年3月22日菸害防制法修法施行後，至113年4月30日止，各地方檢察署就電子煙違反藥事法案件，總計偵結639件、718人，其中起訴46件、56人；聲請簡易判決處刑35件、35人；緩起訴處分72件、73人；不起訴處分486件、554人，其中犯罪嫌疑不足為不起訴處分者計415件、476人；犯罪後法律已廢止刑罰為不起訴處分者計36件、52人；其他事由為不起訴處分者計35件、36人。起訴及聲請簡易判決處刑約佔12.67％；緩起訴處分約佔11.26％；不起訴處分約佔76.07％。司法實務上，事實認定及法律適用頗為分歧，究其原因，肇因於法律規定並不明確。

最高檢察署於113年3月20日，邀集法務部法律事務司及檢察司、衛生福利部、衛生福利部食品藥物管理署、衛生福利部國民健康署、法律問題提案機關高檢署、臺中地檢署開會研商，並擬具最高檢察署初步研究意見；嗣就該初步研究意見函詢各地方檢察署，經函復並彙整後，復於113年5月15日，邀請二審檢察署及臺灣臺北、士林、新北、桃園、臺中、臺南、高雄、橋頭地方檢察署開會研議，會中並就相關法律問題研究意見達成共識，以期執法機關有所依循，避免與民眾認知有所歧異。根本之道，建議立法與主管機關儘速修正藥事法，明定電子煙含尼古丁成分之製造、輸入、販賣、轉讓等行為，是否科以刑事責任，以讓國人有遵循之標準。

因上述實務在適用上意見分歧，檢察官、司法警察與民眾無所適從。茲審酌菸害防制法修正後，符合類菸品定義之含尼古丁成分電子煙油產品，其管理與處罰事項，均依菸害防制法處理，僅處行政罰鍰。目前法院判決有認菸害防制法修法後，含尼古丁成分電子煙之管理與處罰，應從藥事法中抽離，不再以藥品加以列管，以避免與一般民眾認知歧異等情，從而為免訴判決。

因此檢察機關若在相關法律適用或事實認定有疑義時，在最高法院法律見解有確定判決前，審酌衛生福利部等相關主管機關函釋，宜審慎處理。惟案件具體情節，因案各異，如有特殊事由，仍依具體個案自行認定。

最高檢察署呼籲立法與主管機關儘速修正藥事法，明確規範類菸品之製造、輸入、販賣、轉讓等行為，是否科以刑事責任，以杜絕爭議。