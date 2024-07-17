追殺鄭文燦下個目標蔡英文？　王世堅：賴清德的高度不會這麼做

▲總統賴清德與前桃園市長鄭文燦。（資料照／合成圖）

記者郭運興／台北報導

前桃園市長、前海基會董事長鄭文燦因貪汙案遭羈押禁見，外界傳聞是總統賴清德的意思，下個追殺對象更是前總統蔡英文。對此，民進黨立委王世堅今（17日）表示，賴清德剛上任，國事如麻，沒有心力針對有恩怨的人「去追殺」，以賴總統的高度更不至於去這麼做。而蔡英文過去政壇累積的聲望與貢獻，任何政治人物都不會有「蔡英文下台就要給她難看」的歹念。

針對鄭文燦涉貪案，王世堅於節目《嗆新聞》表示，鄭文燦沒有功勞也有苦勞，至少他了解鄭文燦在從政時期，各個崗位都表現得非常好，但是清廉依舊是民進黨最堅持的價值，如果有受到調查或質疑的話，民進黨當然希望勿枉勿縱。

王世堅表示，但這個案子其實有相當多的疑點，到現在都是羈押的人證以「單方面供詞」為主，好像還沒有直接的證據。因此，才被外界聯想是民進黨內勢力鬥爭，他希望檢調跟法院都能再花點心力，並不是高官就不能辦，而是在查證上應該要更謹慎、更清楚，否則將讓在野黨藉由此事，不斷臆測與攻擊。

被問到是否是總統賴清德的意思？王世堅認為，自己相信不會是賴總統的意思，因為現在剛上任，國事如麻，其實也沒有心力特別針對過去不高興、有恩怨的人「去追殺」。但是司法不該干預政治，應該務求完整證據再做動作，否則容易讓外界想像是「政治互鬥」，事實上以賴總統的高度不至於這麼做，因為有更重要的國家大政必須去煩惱。

最後，王世堅強調，有人說前總統蔡英文也將被追殺，他認為不會。因為以蔡英文在國內政壇的聲望與貢獻，不只朝野與多數民眾肯定過去的表現，更對台灣有如此大的貢獻，任何一位政治人物都不會有「蔡英文下台就要給她難看」的歹念。

▼民進黨立委王世堅。（圖／記者呂佳賢攝）