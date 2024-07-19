iPhone 16上市預備！15系列回收價公開6機型上榜　OPPO成跌價冠軍

記者蘇晟彥／綜合報導
傑昇通信公布2024年六月二手機回收跌價排行，分析目前二手機回收跌價最多的20款手機，當中仍以三星及蘋果回收機型最多，三星新舊機型就占7席，比iPhone好多，而蘋果手機回收機型則以iPhone 15系列為主，共占據6席；本月二手機回收價單月跌幅最高達28%，且以OPPO商務摺疊Find N3（16GB/512GB）回收價跌4,530元成回收跌價冠軍，提醒民眾二手機一樣有生命週期，擺放越久殘值越低。
▼Top 20 保值手機中，蘋果佔了6名。（圖／傑昇通信提供）
據研究顯示，2024年摺疊手機出貨量預估約1,770萬支，年增約11%，佔比微幅上升至1.5%，但從六月二手機回收跌價排行中，就有四款摺疊旗艦機，尤其冠亞軍還是OPPO兩款最新的摺疊旗艦，分別是Find N3（16GB/512GB）及Find N3 Flip（12GB/256GB），摺疊機難道不保值？傑昇通信表示，摺疊機的普及勢在必行，在各品牌爭相進場的同儕排擠效應下，不免有競價現象產生，進一步看消費者回收價格22,880元，上市九個月的機型，回收價僅次iPhone 15 Pro Max，其實相對保值。
此外，本月新舊機型占二手機回收跌價排行7席最多的三星，則是以Galaxy S24（8GB/512GB）回收跌價2,510元最高，且有近二成的跌幅、品牌回收價格最高的機型則為Galaxy Z Fold5（12GB/1TB），還有20,940元；傑昇通信分析，以往三星在二手機回收市場的行情不差，適逢下半年新機推陳出新，因此舊機型回收量多，回收價格平均攤提下，也不如預期高。
本月二手機回收跌價排行中，iPhone回收機型清一色以iPhone 15系列為主，回收價格最少的iPhone 15 Plus（128GB）也有17,260元，回收跌價最多1,680元的iPhone 15 Pro Max（512GB），價格還能有29,190元；傑昇通信坦言，隨著蘋果新款iPhone 16相關的新機爆料釋出，不少人已經蠢蠢欲動再等換新手機，以目前的回收價格來看都算漂亮，想換新機的民眾除了好好把握外，已知目前僅有iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max能夠支援最新的生成式AI技術，接下來是否因為有相當多15 Pro以上旗艦機型回收，流入二手機交易市場帶動買氣，值得關注。
|排名
|品牌
|型號
|6/1 最高回收價
|6/30 最高回收價
|回收跌價
|1
|OPPO
|Find N3（16GB/512GB）
|$27,410
|$22,880
|$4,530
|2
|OPPO
|Find N3 Flip（12GB/256GB）
|$10,380
|$7,760
|$2,620
|3
|Samsung
|Galaxy S24（8GB/512GB）
|$13,840
|$11,330
|$2,510
|4
|Apple
|iPhone 15 Pro Max（512GB）
|$30,870
|$29,190
|$1,680
|5
|Apple
|iPhone 15 Pro Max（256GB）
|$28,300
|$26,660
|$1,640
|6
|Apple
|iPhone 15 Plus（512GB）
|$23,750
|$22,180
|$1,570
|7
|Apple
|iPhone 15 Plus（256GB）
|$20,890
|$19,380
|$1,510
|8
|Samsung
|Galaxy Z Fold5（12GB/512GB）
|$20,890
|$19,380
|$1,510
|9
|Samsung
|Galaxy Z Fold5（12GB/256GB）
|$19,800
|$18,310
|$1,490
|10
|vivo
|V30e（8GB/256GB）
|$4,980
|$3,600
|$1,380
|11
|Apple
|iPhone 15 Pro Max（1TB）
|$33,120
|$31,770
|$1,350
|12
|Samsung
|Galaxy Z Fold5（12GB/1TB）
|$22,260
|$20,940
|$1,320
|13
|Samsung
|Galaxy S24（8GB/256GB）
|$11,780
|$10,540
|$1,240
|14
|Apple
|iPhone 15 Plus（128GB）
|$18,310
|$17,260
|$1,050
|15
|Pixel 8a（8GB/256GB）
|$6,610
|$5,560
|$1,050
|16
|Samsung
|Galaxy S24+（12GB/512GB）
|$17,260
|$16,230
|$1,030
|17
|Samsung
|Galaxy S24+（12GB/256GB）
|$16,230
|$15,220
|$1,010
|18
|Sharp
|AQUOS R8s Pro（12GB/256GB）
|$8,210
|$7,380
|$830
|19
|Sharp
|AQUOS R8s（8GB/256GB）
|$5,650
|$4,830
|$820
|20
|Pixel 8a（8GB/128GB）
|$5,760
|$4,970
|$790
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