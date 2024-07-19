iPhone 16上市預備！15系列回收價公開6機型上榜　OPPO成跌價冠軍

記者蘇晟彥／綜合報導

傑昇通信公布2024年六月二手機回收跌價排行，分析目前二手機回收跌價最多的20款手機，當中仍以三星及蘋果回收機型最多，三星新舊機型就占7席，比iPhone好多，而蘋果手機回收機型則以iPhone 15系列為主，共占據6席；本月二手機回收價單月跌幅最高達28%，且以OPPO商務摺疊Find N3（16GB/512GB）回收價跌4,530元成回收跌價冠軍，提醒民眾二手機一樣有生命週期，擺放越久殘值越低。

▼Top 20 保值手機中，蘋果佔了6名。（圖／傑昇通信提供）



據研究顯示，2024年摺疊手機出貨量預估約1,770萬支，年增約11%，佔比微幅上升至1.5%，但從六月二手機回收跌價排行中，就有四款摺疊旗艦機，尤其冠亞軍還是OPPO兩款最新的摺疊旗艦，分別是Find N3（16GB/512GB）及Find N3 Flip（12GB/256GB），摺疊機難道不保值？傑昇通信表示，摺疊機的普及勢在必行，在各品牌爭相進場的同儕排擠效應下，不免有競價現象產生，進一步看消費者回收價格22,880元，上市九個月的機型，回收價僅次iPhone 15 Pro Max，其實相對保值。

此外，本月新舊機型占二手機回收跌價排行7席最多的三星，則是以Galaxy S24（8GB/512GB）回收跌價2,510元最高，且有近二成的跌幅、品牌回收價格最高的機型則為Galaxy Z Fold5（12GB/1TB），還有20,940元；傑昇通信分析，以往三星在二手機回收市場的行情不差，適逢下半年新機推陳出新，因此舊機型回收量多，回收價格平均攤提下，也不如預期高。

本月二手機回收跌價排行中，iPhone回收機型清一色以iPhone 15系列為主，回收價格最少的iPhone 15 Plus（128GB）也有17,260元，回收跌價最多1,680元的iPhone 15 Pro Max（512GB），價格還能有29,190元；傑昇通信坦言，隨著蘋果新款iPhone 16相關的新機爆料釋出，不少人已經蠢蠢欲動再等換新手機，以目前的回收價格來看都算漂亮，想換新機的民眾除了好好把握外，已知目前僅有iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max能夠支援最新的生成式AI技術，接下來是否因為有相當多15 Pro以上旗艦機型回收，流入二手機交易市場帶動買氣，值得關注。

