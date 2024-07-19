　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 16上市預備！15系列回收價公開6機型上榜　OPPO成跌價冠軍

記者蘇晟彥／綜合報導

傑昇通信公布2024年六月二手機回收跌價排行，分析目前二手機回收跌價最多的20款手機，當中仍以三星及蘋果回收機型最多，三星新舊機型就占7席，比iPhone好多，而蘋果手機回收機型則以iPhone 15系列為主，共占據6席；本月二手機回收價單月跌幅最高達28%，且以OPPO商務摺疊Find N3（16GB/512GB）回收價跌4,530元成回收跌價冠軍，提醒民眾二手機一樣有生命週期，擺放越久殘值越低。

▼Top 20 保值手機中，蘋果佔了6名。（圖／傑昇通信提供）

▲▼

據研究顯示，2024年摺疊手機出貨量預估約1,770萬支，年增約11%，佔比微幅上升至1.5%，但從六月二手機回收跌價排行中，就有四款摺疊旗艦機，尤其冠亞軍還是OPPO兩款最新的摺疊旗艦，分別是Find N3（16GB/512GB）及Find N3 Flip（12GB/256GB），摺疊機難道不保值？傑昇通信表示，摺疊機的普及勢在必行，在各品牌爭相進場的同儕排擠效應下，不免有競價現象產生，進一步看消費者回收價格22,880元，上市九個月的機型，回收價僅次iPhone 15 Pro Max，其實相對保值。

此外，本月新舊機型占二手機回收跌價排行7席最多的三星，則是以Galaxy S24（8GB/512GB）回收跌價2,510元最高，且有近二成的跌幅、品牌回收價格最高的機型則為Galaxy Z Fold5（12GB/1TB），還有20,940元；傑昇通信分析，以往三星在二手機回收市場的行情不差，適逢下半年新機推陳出新，因此舊機型回收量多，回收價格平均攤提下，也不如預期高。

本月二手機回收跌價排行中，iPhone回收機型清一色以iPhone 15系列為主，回收價格最少的iPhone 15 Plus（128GB）也有17,260元，回收跌價最多1,680元的iPhone 15 Pro Max（512GB），價格還能有29,190元；傑昇通信坦言，隨著蘋果新款iPhone 16相關的新機爆料釋出，不少人已經蠢蠢欲動再等換新手機，以目前的回收價格來看都算漂亮，想換新機的民眾除了好好把握外，已知目前僅有iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max能夠支援最新的生成式AI技術，接下來是否因為有相當多15 Pro以上旗艦機型回收，流入二手機交易市場帶動買氣，值得關注。
 

排名 品牌 型號 6/1 最高回收價 6/30 最高回收價 回收跌價
1 OPPO Find N3（16GB/512GB） $27,410 $22,880 $4,530
2 OPPO Find N3 Flip（12GB/256GB） $10,380 $7,760 $2,620
3 Samsung Galaxy S24（8GB/512GB） $13,840 $11,330 $2,510
4 Apple iPhone 15 Pro Max（512GB） $30,870 $29,190 $1,680
5 Apple iPhone 15 Pro Max（256GB） $28,300 $26,660 $1,640
6 Apple iPhone 15 Plus（512GB） $23,750 $22,180 $1,570
7 Apple iPhone 15 Plus（256GB） $20,890 $19,380 $1,510
8 Samsung Galaxy Z Fold5（12GB/512GB） $20,890 $19,380 $1,510
9 Samsung Galaxy Z Fold5（12GB/256GB） $19,800 $18,310 $1,490
10 vivo V30e（8GB/256GB） $4,980 $3,600 $1,380
11 Apple iPhone 15 Pro Max（1TB） $33,120 $31,770 $1,350
12 Samsung Galaxy Z Fold5（12GB/1TB） $22,260 $20,940 $1,320
13 Samsung Galaxy S24（8GB/256GB） $11,780 $10,540 $1,240
14 Apple iPhone 15 Plus（128GB） $18,310 $17,260 $1,050
15 Google Pixel 8a（8GB/256GB） $6,610 $5,560 $1,050
16 Samsung Galaxy S24+（12GB/512GB） $17,260 $16,230 $1,030
17 Samsung Galaxy S24+（12GB/256GB） $16,230 $15,220 $1,010
18 Sharp AQUOS R8s Pro（12GB/256GB） $8,210 $7,380 $830
19 Sharp AQUOS R8s（8GB/256GB） $5,650 $4,830 $820
20 Google Pixel 8a（8GB/128GB） $5,760 $4,970 $790
ET快訊
川普嗆收保護費　美參議員爆：他勝選還是會挺台灣
快訊／川普演說再提台灣！
劉濤急飛美國「見鄭佩佩最後一面」！悲悼：我永遠的知己媽媽
快訊／綠電起飛！　股價跳空漲停鎖死
可不可女店員爆「裝馬桶水給老師喝」　黑歷史被挖
墾丁驚見巨大梅花鹿「海中悠閒游泳」　民眾狂笑驚呼
鄭佩佩曾嫁台灣富商！　懷胎8次流產4次

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 16上市預備！15系列回收價公開6機型上榜　OPPO成跌價冠軍

台灣大哥大挺中華隊！應援歌《Never Give Up》破47萬觀看　接唱挑戰抽iPhone 15

LINE發通知快更新！　8月停用舊電腦版將「收不到訊息」

iPhone「電量狂掉」可能被駭了！　3C達人曝6處快檢查

川普要台付保護費 矢板明夫：郭台銘害的｜20240718 ET午間新聞

找到了！萊爾富「16歲冰櫃屁孩」身分曝光　警通知到案說明

台東死亡車禍 重機視角

超商8＋9

台南工廠大火！現場囤放大批甲醇全面燃燒　消防增援中

23歲上兵返家路慘死！騎紅牌重機對撞貨車肢體分離　奪命畫面曝

金馬影帝這樣玩「誰是臥底」！　吳慷仁模仿周杰倫笑翻全場

女地勤扔行李箱「閃電6連摔」　國泰航空證實：已將員工調職

男躺超商冰櫃「安詳貌」　網友炸鍋：直接去太平間

紅牌重機對撞大貨車　騎士「右腳分離」亡

iPhone 16上市預備！15系列回收價公開6機型上榜　OPPO成跌價冠軍

台灣大哥大挺中華隊！應援歌《Never Give Up》破47萬觀看　接唱挑戰抽iPhone 15

LINE發通知快更新！　8月停用舊電腦版將「收不到訊息」

iPhone「電量狂掉」可能被駭了！　3C達人曝6處快檢查

陸多地推「清涼」共享腳踏車　坐墊「黑色換銀色」溫度直降30度

快訊／發簡訊恐嚇立委「黑鷹滅青鳥」！人抓到了　今移送北檢

兒娶「前空服員妹」妻狂吃醋他累炸　網轟爆：沒敲你頭不錯了

捷運岡山車站RK1東基地招商　在地揭1問題恐致建商觀望

被多收1萬日圓！在日台灣店員曝「觀光客必去2地」：店家常多收

妹子吹冷氣「1舉動」整棟電費噴9000元　內行搖頭：很耗電

18縣市高溫警示　3地亮紅燈飆38度

政治凌駕專業　納保官「球員兼裁判」難捍衛納稅者權益

睽違9個月回歸！詹詠然闖巴勒摩女雙4強　替奧運最後一舞暖身

川普演說提及台灣！　「衝突陰影籠罩亞洲」三戰瀕臨爆發

超ㄎㄧㄤ黃金蟒上床找媽睡搞搞 下秒竟「滑倒」...網驚：沒腳也能跌

3C家電熱門新聞

LINE發通知！8月停用舊電腦版

iPhone「電量狂掉」可能被駭！6處快檢查

iPhone 15系列回收價公開

全球手機5大品牌市佔排行出爐

台灣大哥大應援歌曲觀看創新高

2024第二季手機跌價Top5出爐

３步驟升級蘋果iOS 18！

一文看懂AI手機　通話翻譯只是基本功

蘋果突襲上架HomePod mini「午夜色」

三星Galaxy折疊機資費方案出爐

LINE必備「9種功能」一次看

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

蘋果示警98國用戶！iPhone「突現2情況」恐遭攻擊

FB上互搜就變...「建議好友」？

更多熱門

相關新聞

iPhone 16「不用買Pro」！專家公開5大誘因　

iPhone 16「不用買Pro」！專家公開5大誘因　

蘋果即將於9月發表iPhone 16系列，許多果粉預計會優先選擇最高規格的iPhone 16 Pro Max版本。雖然iPhone 16 Pro系列傳出將獲得獨家升級，包含更大的螢幕以及全新4800萬像素超廣角鏡頭，但有專家認為，這次的iPhone 16其實也有許多優點，整體CP值更高，如果在猶豫應該選擇哪個版本的消費者，大可以直接購買iPhone 16。國外科技媒體《tom’s guide》便整理出平價版iPhone 16的5大優點。

外媒猜測iPhone16按鍵將有大改革

外媒猜測iPhone16按鍵將有大改革

iPhone16手機殼外流「多一洞」

iPhone16手機殼外流「多一洞」

藍擋NCC人事+修法「iPhone 16無法上市」　綠嘆癱瘓政府是國民受害

藍擋NCC人事+修法「iPhone 16無法上市」　綠嘆癱瘓政府是國民受害

iPhone 16爆料　直排鏡頭、取消1鍵

iPhone 16爆料　直排鏡頭、取消1鍵

關鍵字：

iPhone16

讀者迴響

熱門新聞

蘿拉惡行全公開！耶嫩不忍全說了

凌晨5點報案「家裡全是飛蟲」　警秒懂！急召救護車救援

Jessi舞台走光露點　大螢幕全轉播嚇到爆粗

大S具俊曄帶子女去遊樂園　素顏照曝光

快訊／「華夫人」鄭佩佩驚傳逝世！　享壽78歲

北韓5女高中生「看韓劇」被判無期徒刑！

快訊／拜登被爆將「退出總統大選」

快訊／拜登傳退選　白宮回應了！

紅牌重機視角曝！23歲軍人時速183撞大貨車亡

颱風72小時內恐生成　下週一、二風雨顯著

唐治平駁不孝認母屍！　自嘲：有百萬保險金拿

蘿拉有機會回歸嗎？　蔡阿嘎開出2大條件

即／桃園健行科大驚傳槍響　警下車猛開至少14槍

梁軒安回應舔xx認了是他本人　

中國觀眾單挑台灣最強高中生！結局曝光

更多

最夯影音

更多

川普要台付保護費 矢板明夫：郭台銘害的｜20240718 ET午間新聞

找到了！萊爾富「16歲冰櫃屁孩」身分曝光　警通知到案說明

台東死亡車禍 重機視角

超商8＋9

台南工廠大火！現場囤放大批甲醇全面燃燒　消防增援中

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面