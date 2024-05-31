好市多電梯戰！推車女不讓輪椅男　嬤出手護孫...猛拉她頭髮6秒

▲美式賣場推車示意圖，非當事案件。（示意圖，與本案無關／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名程姓女子到好市多購物，她推著推車搭電梯從2樓準備到地下一樓停車場時，電梯內原本有坐著輪椅的張姓男子一家人，電梯停在一樓時，程女卻擋在門口不願讓輪椅男出電梯，時間長達20秒，雙方起了口角，張男的母親氣得直接把程女的推車往外拉，張男的阿嬤還動手拉程女的頭髮，雙方打成一團，店家報警後，雙方互告都被依法送辦。法院審理後，擋人的程女和動手阿嬤，各依強制罪判處拘役10天，得易科罰金。

判決指出，程女去年5月21日下午14時許到大賣場購物，她從2樓推著推車搭電梯，準備到地下1樓停車場，當時電梯內已經坐著輪子的張姓男子、張男父母、林姓阿嬤等人已先在電梯內，當電梯停在1樓開門時，因程女的推車擋住張男的去路，張母請程女先將推車移至電梯外，沒想到竟遭到拒絕。

雙方為了要不要禮讓的問題吵得不可開交，後來張母直接將程女的推車往外拉出，阿嬤更是動手拉扯程女的頭髮，雙方就在電梯口拉扯爭吵，賣場人員發現後報警，雙方都被帶回警局，兩方人馬到了警局繼續吵，後來互告妨害自由，擋人的程女和動手的阿嬤雙雙被檢察官起訴。

法院審理時，程女辯稱張男一家人沒說要出去，只是盯著她沒說話，後來張男母親就強行將她的推車拉出去，她就問對方幹什麼；阿嬤則是辯稱，原本只是要拉程女的衣服，不小心才拉到頭髮，法官認為兩人都有過失，但考量雙方已經和解，因此依妨害自由判程女和阿嬤各拘役10日，得易科罰金，緩刑2年，全案可上訴。