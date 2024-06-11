好市多「新AI技術電動牙刷」折扣比黑五還深！網友：旗艦機外面要破萬

▲Oral-B iO電動牙刷上次看到有折扣是2年前的黑五折1000元，這次的折扣不但睽違已久、深度還比上次黑五深。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

炎炎夏日吹著冷氣嘴更饞！現在正值年中會員促銷活動，快衝一趟好市多囤貨零食、冰品犒賞五臟廟，有網友在賣場採購時看到長年熱銷的Oral-B電動牙刷6/10起旗艦款iO系列有折扣，折了$1400元，一組兩支iO電動牙刷只要$5499，外面要破萬！原來是因為Oral-B iO電動牙刷上次看到有折扣是2年前的黑五折1000元，這次的折扣不但睽違已久、深度還比上次黑五深，直呼「旗艦機賣這個價比外面還殺」！

▲Oral-B電動牙刷6/10起旗艦款iO系列有折扣，折了$1400元，一組兩支iO電動牙刷只要$5499。

在社群掀起討論的Oral-B電動牙刷，因為小圓刷頭設計小可以刷到牙齒後面的角落跟難刷的隙縫，吃完東西口腔常覺得黏又卡，用Oral-B電動牙刷刷完乾淨又清爽，連用過電動牙刷的人改用這一款「刷起來真的不一樣」！

▲小圓刷頭設計小可以刷到牙齒後面的角落跟難刷的隙縫。

定期看牙醫洗牙，總是洗出一大堆牙結石，感覺牙縫都變大了，那是因為你以為有刷乾淨但其實沒有！沒刷乾淨是許多人都曾有過的經歷，這往往源於刷牙技巧不當，單單用力又長時間刷牙並不等於潔淨，還可能會傷害牙齦，關鍵是刷對位置並輕柔刷動，才能真正去除牙菌斑。因此，很多人換用Oral-B電動牙刷刷牙後，感覺牙齒更乾淨，是那種用舌頭碰觸都覺得不一樣的感覺，就像是剛洗完牙，才體驗到真正刷乾淨的感覺。

▲小圓頭刷毛可以把後排的牙齒刷的很乾淨，而且新款的Oral-B有全球首創的iO磁動微震科技，震動的時候幾乎都在刷頭上。

▲▼Oral-B iO有5種不同模式以及三重壓力感應燈設計，白色燈號是力道不足，綠色燈號是力道適中，紅色燈號是力道過重。

好市多這次折扣的Oral-B iO電動牙刷，最大的特色是小圓頭刷毛可以360度完整包覆牙齒、貼合齒面，深入各種難搞的縫隙死角，可以把後排的牙齒刷的很乾淨，而且新款的Oral-B有全球首創的iO磁動微震科技，震動的時候幾乎都在刷頭上，使用起來更安靜、更能清除牙菌斑。

還有很多人不知道，原來自己用手動牙刷時，無法控制力道，反而傷害牙齦。所以都是有牙齦萎縮狀況，去看牙醫才知道應該改用電動牙刷，Oral-B iO有5種不同模式以及三重壓力感應燈設計，白色燈號是力道不足，綠色燈號是力道適中，紅色燈號是力道過重，這時候牙刷會自動降速來呵護牙齦，特別適合覺得用電動牙刷後因為力道太大或是刷毛太硬等原因造成牙齒變敏感的族群，因此擁有一群死忠粉絲長期使用。下載手機APP，刷牙過程還可擁有強大精細追蹤系統，3D追蹤偵測搭配AI識別技術細分口腔16區，透過手機APP輕鬆就能看到刷牙進度、潔牙成效，難刷角落都不放過！

▲▼社團網友對Oral-B iO電動牙刷的美白模式讚不絕口。（圖／擷取自好市多商品經驗老實說）

許多會員在這次好市多中看到折扣相當震驚！睽違2年終於再度看到Oral-B iO LITE 微震科技電動牙刷折扣，6/10～6/20現折1400元，比起之前黑五現折1000元還划算，值得一提的是，此次優惠為一組二支裝，並加贈共六個刷頭，外面這樣買旗艦機種可是要破萬的！消費者一次購入後約一年無需額外添購刷頭，尤其是情侶可以一人用一支，不用共用主機握把了！

▲透過手機APP輕鬆就能看到刷牙進度、潔牙成效，難刷角落都不放過！

Oral-B集多年研發智慧，推出這款結合磁動微震的電動牙刷，動力可以直達刷毛，震動力度都集中在刷毛，達到超越Glo聲波3倍的潔齒動能，可深入去除牙菌斑與殘留污垢，為口腔打造全面清潔，難怪鐵粉都說現在是補貨的大好時機引起網友熱議，網友驚呼「一組2支！要衝了」、「好用，可以用很久」、「好用+超級便宜，這次真的有便宜捏」、「刷到牙齒有滑溜的感覺」、「用過覺得牙齒變白、變乾淨」！

歐樂B iO LITE微震科技充電式電動牙刷

▲鐵粉都說現在是到好市多補貨的大好時機。