歐美正流行思緒保養！大型美式賣場線上夯物6／28起實體開賣

▲長期在線上賣場熱銷的Neuriva益思維，6/28起進駐實體賣場。（圖／資料照，下同）

生活中心／綜合報導

會員累積400萬的美式賣場是挖寶聖地，但是，許多會員還是搞不清楚實體賣場和線上賣場到底差在哪裡？實體賣場有不少熱銷美食和商品，線上賣場更是主打獨家商品多，近期引起會員關注討論線上才買得到的商品，終於要進實體賣場了！長期在線上賣場熱銷的Neuriva益思維，是美國醫師推薦的維持思緒清晰營養補充品，於6/28起進駐實體賣場，愛逛實體賣場的會員也能輕鬆入手，「越來越方便了」！

▲Neuriva益思維在線上開賣起就吸引不少買氣。

隨著年齡增長和生活壓力增加，許多人漸漸發現越來越需要好好維持思緒清晰和集中注意力，像是當你正專心一件事情的時候，突然被一閃而過的念頭干擾，或是在工作讀書當下卻突然恍神，思緒紊亂的狀況導致生活和工作容易發生失誤、漏掉細節。因此維持邏輯思緒不再是長輩專利，工作繁忙、作息不規律、睡眠不足的上班族也有維持思緒清晰的需求。

近年歐美思緒保養風潮，除了日常維持運動習慣、規律作息外，透過保健品補充維持思緒清晰也備受重視，來自美國的Neuriva益思維官網強調是美國醫生推薦No.1的天然關鍵成分思緒保健品牌，根據IQVIA於2023年4月至2024年3月針對美國醫生的訪問調查，在眾多思緒保健品類中，Neuriva益思維獲醫界青睞，因此這款商品在線上開賣起就吸引不少買氣。

▲Neuriva益思維有兩大天然關鍵植萃成分，咖啡果萃取物（NeuroFactor）與磷脂醯絲胺酸（Sharp PS）。

Neuriva益思維有兩大天然關鍵植萃成分，咖啡果萃取物（NeuroFactor）與磷脂醯絲胺酸（Sharp PS），咖啡果萃取物是近年在歐美討論高的一種思緒保養成分，能幫助訊息串接與傳遞，維持思緒暢通，植物萃取的磷脂醯絲胺酸，則能幫助維持網絡結構，靈活反應生活大小事。

除了咖啡果萃取物與植物來源磷脂醯絲胺酸外，益思維加強膠囊還有多種活力成分，維生素B6、B12有助於增進神經系統健康，葉酸幫助紅血球、核酸與核蛋白的形成，而米麩則含膳食纖維與維生素、礦物質，這麼多保養所需的關鍵成分，每天一顆就可以補充到了，輕鬆支持學習力與競爭力。

▲益思維加強膠囊有多種活力成分，每天一顆支持學習力與競爭力。



工作及生活繁忙是最需要火力全開的時候！靈活應對是在快速變化的環境中必不可少的能力，維持思緒清晰敏捷，培養良好的日常生活習慣外，也可以搭配補充思緒清晰需要的保健品，之前只在線上賣場賣的Neuriva益思維終於要在實體上架了，擁有多種幫助思緒暢通的關鍵成分，更是美國醫師推薦思緒保養品牌，不妨趁著7月在大型美式賣場實體店開賣之際，感受靈活思緒的活力！