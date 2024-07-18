川普拋「保護費說」　共和黨參議員緩頰：美國優先但不會獨善其身

▲民進黨代表團觀禮「2024共和黨全國黨代表大會」。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

「2024共和黨全國黨代表大會」於美國時間17日來到第三天，民進黨主席特助陳明真、新北市議員陳乃瑜、高雄市議員邱俊憲、青年部主任阮俊達、駐美代表處主任蕭舜文參與外交部的跨黨派代表團，陳乃瑜表示，大會及周邊研討會都有許多講者主動提及「台灣很重要」，曾說服前總統川普同意重大對台軍售案的共和黨資深聯邦參議員葛瑞姆，也強調「美國優先但不代表只會獨善其身」，可以發現台灣議題確實是國際關注的焦點。

晚間大會開始前，代表團應邀出席Polaris國家安全組織（Polaris National Security）演講會及「Miami Meets Milwaukee」酒會，並與Polaris國家安全組織創辦人歐塔格絲（Morgan Ortagus）、聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）、聯邦參議員恩絲特（Joni Ernst, R-IA）、聯邦眾議員席曼尼茲（Carlos Giménez, R-FL）、前白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）等人互動。

而近日共和黨總統參選人川普被問到是否協防台灣時說，台灣應付防衛費用給美國；另外，川普任內擔任國安顧問的歐布萊恩說，台灣應增加國防支出，展現防衛的意志。對此，陳乃瑜表示，透過第一線的選情觀察，可以發現台灣議題確實是國際關注的焦點，也在美國大選中持續引起討論，不論是在共和黨全國黨代表大會或在周邊研討會中，都有許多講者主動提及台灣。

過去曾說服川普同意重大對台軍售案的共和黨資深聯邦參議員葛瑞姆強調，「台灣很重要」（Taiwan matters）、「美國優先但不代表只會獨善其身」（America first is not America alone)，保護台灣免於侵略至關重要，更符合美國安利益，去年曾訪台的聯邦眾議員席曼尼茲也說，「我是台灣的大粉絲」。

代表團成員、高雄市議員邱俊憲則觀察，雖然此行主要目的是觀摩共和黨全國黨代表大會及周邊活動，但令人驚喜的是，各國駐美代表或公使也紛紛參與其中，所以能把握機會多加互動。

邱俊憲認為，台灣擁有民主自由的多元政黨，國內各政黨規畫重要黨內事務活動時，可參考美國經驗，積極安排多元的周邊交流並多邀請各國友人參與，如此才能持續擴大台灣民主政黨與國際互動交往的能量。