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台灣人瘋西雅圖買房　台商驚訝「一粒」球場活動釣出數千人

▲台鋼女孩進軍大聯盟水手主場。（圖／桂田文創提供）

▲台鋼女孩一粒進軍大聯盟水手主場。（圖／桂田文創提供）

記者蔡亞樺／台北報導

美國西雅圖近年來高科技產業陸續進駐，房市熱絡，不少台灣人前來投資，iTaiwan台灣青年商會長勞子駿觀察，在西雅圖的台灣人越來越多，啦啦隊員「一粒」的活動竟有數千名台灣人來，當地房市交易量大，因疫情關係，疫後房價上漲60％。

全球科技巨頭亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）總部皆設立在西雅圖，Google、Meta等科技公司也在西雅圖設立園區，成為美國科技大城。勞子駿說，美國科技業4大巨頭都在西雅圖，還有Costco、Starbucks、波音工廠等大公司，都以高薪挖角人才，購屋需求強勁。

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勞子駿表示，西雅圖當地高薪族多，不少人年薪15萬美元（約台幣490萬元），雙薪家庭可能就達30萬美元（約台幣980萬元），具有一定購屋能力，也推升疫情後房價平均上漲60%。

▲▼iTaiwan台灣青年商會長勞子駿觀察，在西雅圖的台灣人越來越多，甚至到西雅圖買房置產。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲iTaiwan台灣青年商會長勞子駿觀察，在西雅圖的台灣人越來越多，甚至到西雅圖買房置產。（圖／記者蔡亞樺攝）

他指出，現在美國貸款利率6.8%，擁房者出售意願低，且美國房地產稅約1%，持有成本低，租金回報率可達4%至6%，西雅圖物業管理人員曾向他透露，房屋一出售，約3小時就會賣掉，只要屋況正常，平均7天也能賣出。

勞子駿提到，這幾年有不少台灣到西雅圖投資置產，但當地提供許多貸款計畫給新移民，也有物業管理公司協助投資人買房，當地政府支持經濟弱勢者，盡量蓋住宅給低收入者承租，若是屋主租給低收入者還可以免稅，且現在西雅圖像台灣一樣加蓋，釋出更多房源，炒房狀況並不算明顯。

他也發現，有越來越多的台灣人來西雅圖，1個月前西雅圖辦台灣日活動，啦啦隊員「一粒」來參加，竟然有幾千人都來看一粒，「我都不知道這裡這麼多台灣人」，原來西雅圖有這麼多的台灣人。

2024美國總統大選將於11月舉行，勞子駿說，總統候選人川普（Donald Trump）若當選，通膨可能使利率繼續上升，但Fed會不會聽話又是另一回事。西雅圖位處的華盛頓州50%都是民主黨支持者，因此即便川普當選，利率可能不會升，反而會降息。

▲▼西雅圖吸引高科技企業設據點，成為美國科技大城 。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲西雅圖吸引高科技企業設據點，成為美國科技大城 。（圖／記者蔡亞樺攝）

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