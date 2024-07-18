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大陸 大陸焦點 特派現場

陸26座高鐵站閒置　海南環島高鐵「和樂站」擺14年未啟用

▲海南環島高鐵和樂站。（圖／翻攝第一財經）

▲海南環島高鐵和樂站。（圖／翻攝第一財經）

記者魏有德／綜合報導

大陸高鐵路網密佈，已成為民眾賴以出行的重要交通運輸管道，不過，根據統計，約有26座高鐵站雖已建成，卻因地方財政、位置偏僻、周邊配套不足、客流量低等不同因素，處於未啓用或停用狀態，成為閒置的「蚊子站」，引起各方關注。

▲海南環島高鐵和樂站。（圖／翻攝第一財經）

▲和樂站建成14年，遲遲未能投入營運。（圖／翻攝第一財經）

《第一財經》報導，在海南環島高鐵的東環段線上，位於萬寧市和樂鎮的和樂站已經建成了14年之久，但至今仍未投入運營。這個距離和樂鎮中心僅三四公里的車站，當地居民一直期待它能夠啓用運營。

海南環島高鐵是全球首條環島高鐵，東環段於2010年底通車，按計劃在萬寧市設立和樂、萬寧及神州等三站。其中，神州站終於在2024年1月28日正式啟動客運業務，然而，讓當地居民殷切期盼的和樂站仍遲遲未能投入營運。

據了解，和樂站位於萬寧市和樂鎮，以和樂站為中心，方圓10公里內有和樂、山根、後安等城鎮，還有東興農場、東嶺農場，輻射人口規模近30萬人。和樂站遲遲未能投用的情況下，目前該站四周雜草叢生，廣場上的地磚也長出雜草，原本懸掛的「和樂站」標誌也已經不見蹤影。

▲雲南玉溪陽宗站。（圖／翻攝微博）

▲雲南玉溪陽宗站。（圖／翻攝微博）

經統計，大陸類似於「和樂站」的高鐵站約有26座，這些高鐵站的共通點不外乎面臨客流量不足、經濟效益小及可能導致虧損的問題。尤其是如出現虧損，該由地方政府補貼還是鐵路公司自行承擔，其中涉及複雜的利益關係。

有著大陸「最孤獨高鐵站」稱號的雲南玉溪陽宗站於2016年完成了主體施工，至今一直都未投入使用；山東淄博周村東站、山東煙台芝罘站鐵路開通至今已經十餘年，仍未投入使用；被網友稱為「南京兩大落魄車站」的江浦站和紫金山東站均已經建成10多年，至今也未啓用。

▲南京紫金山東站。（圖／翻攝微博）

▲南京紫金山東站。（圖／翻攝微博）

北京交通大學交通運輸學院教授楊浩表示，大陸現有近1300座高鐵站，20多座高鐵站閒置，在總數上佔比很低，從高鐵建設角度來看，「不算是一個很突出的問題」，但對於地方而言，可能就是一個突出問題。

中國鐵路經濟規劃研究院于劍、馬波濤等研究員曾聯合發文指出，近年來新建高鐵車站大量增加，部分車站選址出現站城融合不足、位置偏遠、便捷性差、運輸組織不暢、靈活性差、能力緊張等問題，直接影響高速鐵路服務質量和效率效益。

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