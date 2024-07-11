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大陸 大陸焦點 特派現場

坐陸高鐵染真菌！網狂勸「一定穿長褲」　官方：椅套180天洗一次

▲▼坐高鐵感染真菌？網友倡「一定穿長褲」。（圖／翻攝自微博）

▲坐高鐵感染真菌？網友倡「一定穿長褲」。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸有網友近日發文，質疑高鐵座位套更換不勤，座位不乾淨，稱「坐高鐵一定要穿長褲」，引發網友關注和熱議。有網友稱，之前穿短褲搭高鐵後真菌感染，「巨癢無比。」還有網友曬出，穿淺色牛仔褲搭高鐵後被染色，以及有人將腳放在座椅前方小桌板上的照片。對此，12306客服工作人員回應稱，動車組列車的座席套是180天一換。

▲▼坐高鐵感染真菌？網友倡「一定穿長褲」。（圖／翻攝自微博）

據《新快報》報導，一則貼文寫道，「大家出門坐高鐵一定要穿長褲啊！你永遠不知道上一個人在座位上幹了什麼，而且小桌板也是能不用就不用，要用最好拿酒精或者濕巾擦一下。」發帖者還配上坐下後背污染的褲子圖片。

不少網友在留言區表示，「不僅座椅不乾淨，小桌板也不乾淨！」、「不要輕易趴在小桌板上睡覺！！因為你根本不知道上一個旅客是不是光著腳架在上面……」。有不少網友「貢獻」了座椅和小桌板遭遇各種不文明行為的圖片，引來一片感慨「高鐵票也不便宜啊，多清潔一下吧」。

▲▼坐高鐵感染真菌？網友倡「一定穿長褲」。（圖／翻攝自微博）

對此，12306客服工作人員回應稱，動車組列車的座席套是180天一換，但如果座位髒污影響乘車，乘客可以向列車工作人員回饋，工作人員會幫忙處理。另外，臥鋪列車的床單被套是一客一換。

針對這個回應，網友感覺「180天就是半年，半年一換也太長了」。此前，有媒體發起投票，對於高鐵座椅180天換洗一次怎麼看？超過六成的投票者覺得，換洗時間相隔太長了，有點擔心。

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