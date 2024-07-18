汐止建案一屋多賣「藝人母也受害」　建商母子詐千萬遭判囚

▲北市大同區英騰建設公司李姓負責人與其莊姓母親需錢孔急，竟將建案一屋多賣詐得千萬。（示意圖／unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止區某建案傳出住戶付錢買屋，家中卻被貼法院封條，更傳出藝人何潤東媽媽也是受害者，憤怒的住戶認英騰建設公司恐有詐欺取財嫌疑憤而提告。士林地院經查，認建設公司莊姓女總裁及李姓兒子因資金短缺「一屋多賣」詐得1349萬元，日前依共犯詐欺取財罪，處2人各有期徒刑1年2月，不得易科罰金。

判決指出，66歲莊女為英騰開發建設公司總裁，40歲李姓兒子為負責人。2020年公司因興建汐止某建案需錢孔急，明知該建案5樓已出售給陳姓買家，卻又以465萬賣給李姓買家；不僅如此，又將出售給許姓買家的8樓，以884萬賣給某投顧公司，以此詐得1349萬元，全案因建商公司拒移轉房屋所有權，2名被害人驚覺有異決定提告。

母子倆挨告後坦承犯行，表示願意償還全額，但無法立即給付，被害人則拒和解，莊女稱現從事不動產買賣，月薪10萬、目前無收入，患有糖尿病，李男則表示待業無收入。

法官審酌2人因急需大量資金，未獲得購房者所支付款項進行週轉，一屋多賣，詐得千萬，行為應予以譴責，考量詐騙金額龐大，不適用罰金代替刑期，依共犯詐欺取財罪各處2人應執行有期徒刑1年2月。

據了解，該建案共78戶，住戶因未收到房屋產權成為受害者，甚至在陽台外高掛布條抗議，更傳出藝人何潤東母親全額買屋，且房子過戶但抵押權卻沒塗銷，如今也證實是建商公司母子聯手詐騙無辜買家。