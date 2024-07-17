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徐巧芯大姑夫妻被裁定續押　被問有無家人要顧？回答「3隻貓」

▲▼ 立委徐巧芯的大姑劉向婕涉嫌幫助詐欺集團洗錢，由左至右分別為劉女、丈夫杜秉澄、友人林于倫。（圖／記者劉昌松攝）

▲立委徐巧芯的大姑劉向婕（左）、杜秉澄（中）夫妻涉參與詐團洗錢，今（17日）被起訴移審裁定繼續羈押禁見，共犯林于倫（右）交保50萬元。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

國民黨立委徐巧芯丈夫的姊姊劉向婕與老公杜秉澄，被控利用虛擬貨幣交易參與詐團洗錢，涉犯加重詐欺取財、洗錢與《組織犯罪防制條例》罪嫌，今（17日）被起訴移審台北地院，法官深夜10點多裁定2人繼續羈押禁見，共犯林于倫交保50萬元，限制住居與限制出境出海，且不得接觸、騷擾共犯家屬等人。

法官指出，杜秉澄夫妻供詞反覆、避重就輕、推諉卸責，且區分不同工作群組，縝密規劃各式斷點，且劉向婕母親出錢幫共犯林于倫付律師費、要求林男依照原先委任的律師指示說話，因而認定杜男夫妻涉犯重罪、犯罪嫌疑重大，且有勾串、再犯之虞，因此即日起羈押禁見3個月。

杜秉澄聽完裁定，當場抱怨「我就不是詐騙集團，為何這樣判？收水收錢都不是我，也不是我太太！檢察官打電話到看守所這樣搞，為什麼都沒人在意！」

▲▼劉向婕的丈夫杜秉澄涉嫌共犯洗錢罪遭收押。（圖／記者劉昌松攝）

▲杜秉澄當庭抗議被法院裁定繼續羈押禁見，被問到有無家人需照顧，他答稱「有3隻貓」。（圖／記者劉昌松攝）

法官要杜秉澄不必激動，還可以抗告，並問他要通知哪位家屬，杜男說聯絡不到父親、就不用通知，至於有無家人需要照顧，杜男回稱「我家有3隻貓，如果不算家人，就沒有」。

劉向婕同庭等候裁定，因夫妻倆有家暴保護令在身，經檢察官提醒，法官指揮法警將2人座位隔開，杜秉澄不時轉頭看著劉女，劉女多半盯著電腦螢幕，被裁定繼續羈押禁見後，劉女淡淡說不用通知任何家人。

林于倫被戒護進入法庭等候裁定時，不停搓手顯示緊張心情，法官認定林男同樣涉犯重罪、犯罪嫌疑重大，且有勾串之虞，但因杜秉澄夫妻均繼續羈押禁見，林男無羈押必要，因此准許交保50萬元，在庭旁聽的林妻立刻離席打電話籌錢。

台北地檢署今起訴指出，杜秉澄、劉向婕夫妻2023年初就曾因捲入詐欺案被偵辦，當時夫妻倆辯稱幫客戶買賣虛擬貨幣，檢察官以罪嫌不足等理由，處分2人不起訴。

不過，劉向婕名下的京品國際公司、杜秉澄名下的漢澄稀土材料公司等帳戶，都被列為警示無法使用，因此找上劉女的高中同學林于倫提供東霖公關公司帳戶使用。

檢警查出，3人對話紀錄不但談到轉帳金額與分潤趴數，林于倫還抱怨若帳戶被查到如何獲得賠償。之後，短短2個月內，至少53位遭投資詐騙民眾付款共2701萬6000元，經層層轉匯到林男的東霖公司帳戶，隨即被劉向婕等車手提領一空。

檢警獲報追查，今年（2024年）3月25日發動搜索，拘提劉向婕、杜秉澄與林于倫到案。3人辯稱從事虛擬貨幣交易，不知買家轉入的資金是詐騙贓款，檢方訊後聲押禁見3人均獲准，今起訴3人與杜男高中學妹兼劉女助理吳沂珊，吳女到案原被請回，後再度被傳訊交保10萬元。

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