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東京奧運2金得主！　中國「蝶后」張雨霏1年被查43次興奮劑

▲張雨霏。（圖／翻攝自微博）

▲張雨霏今年26歲。（圖／翻攝自微博／張雨霏）

記者廖翊慈／綜合報導

中國游泳奧運冠軍有蝶后之稱的「張雨霏」選手光是去年，就接受了43次興奮劑檢查，相當於4、5名外國奧運冠軍選手的總和。張雨霏在東京奧運會期間，受到外媒質疑時表示，「中國運動員接受興奮劑檢查的次數是全世界最多的。」

據《新華社》報導，2023年興奮劑檢查數據顯示，「蝶后」東京奧運兩金得主張雨霏去年總共接受了43次國內國際興奮劑檢查，包括27次賽外和16次賽內檢查，與她同項目的加拿大女子100公尺蝶泳奧運冠軍麥克尼爾的檢查總數則是11次，包括7次賽外和4次賽內檢查。瑞典奧運冠軍舍斯特倫的數字是10次，含7次賽外加3次賽內。另一位美國奧運獎牌得主胡斯克的檢查次數為10次，含6次賽外加4次賽內。

▲▼張雨霏。（圖／翻攝自微博）

▲▼張雨霏。（圖／翻攝自微博）

▲▼張雨霏。（圖／翻攝自微博）

▲張雨霏被譽為「蝶后」。（圖／翻攝自微博／張雨霏，上同）

數據指出，21歲的沃爾什在6月舉行的美國奧運選拔賽中，爆冷打破女子100公尺蝶泳世界紀錄，還是福岡游泳世錦賽女子4X100公尺混合泳接力冠軍成員，而她去年竟然沒有接受過一次興奮劑檢查。

「蛙王」覃海洋在福岡世錦賽上將男子蛙泳三個項目的世界冠軍收入囊中，刷新200公尺蛙泳世界紀錄，並榮膺世界泳聯年度最佳男子游泳運動員，2023年他的興奮劑檢查數字達到46次，包括24次賽外和22次賽內。而英國「蛙王」皮蒂的全年檢查數字為9次，全部來自賽外飛行檢查。

▲張雨霏在東京奧運奪得兩金。（圖／翻攝自微博）

▲▼張雨霏。（圖／翻攝自微博）

▲張雨霏在東京奧運奪得兩金。（圖／翻攝自微博／張雨霏，上同）

擅長女子中長距離自由式的「棒棒冰」李冰潔去年則是接受了42次興奮劑檢查，含24次賽外和18次賽內。同項目的美國「多金王」萊德茨基的檢查數字為11次，包括6次賽外和5次賽內。

報導指出，2023年男子200公尺個人混合泳奧運冠軍汪順總共接受了22次檢查，400公尺混合泳世界紀錄保持者、法國人馬爾尚是12次；男子100公尺仰泳世錦賽冠軍徐嘉余是26次檢查，美國奧運冠軍墨菲為12次；新科女子100公尺蛙泳世界冠軍唐錢婷進行了21次檢查，美國名將莉莉金的數字為10次。

▲▼覃海洋。（圖／翻攝自微博／覃海洋）

▲▼覃海洋。（圖／翻攝自微博／覃海洋）

▲中國蛙王覃海洋。（圖／翻攝自微博／覃海洋，上同）

據了解，這份來自世界泳聯的興奮劑檢查「成績單」是各國（地區）運動員接受國內國際賽內和賽外檢查的數據匯總，巴黎奧運會前夕更是加大了對中國運動員的檢查力度。

巴黎奧運游泳比賽將於7月27日開賽，共進行35個泳池項目的比拼。中國游泳隊派出31人的陣容，目前在法國多維爾進行賽前適應訓練。

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