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社會 社會焦點 保障人權

減重名醫直播狂噴網友！辱他「頭腦長痔瘡吃大便」　判決結果曝

▲▼減重名醫劉乂鳴 。（圖／翻攝劉醫師賣肉（劉乂鳴）臉書）

▲減重名醫劉乂鳴在直播中辱罵網友，遭判賠20萬元。（圖／翻攝劉醫師賣肉（劉乂鳴）臉書）

記者吳佩蓁／台北報導

58歲減重名醫劉乂鳴靠著自創的「逆轉療法」、「間歇性斷食」，從105公斤的胖子變成肌肉猛男，被封為「醫界梁家輝」成名。2022年1月11日劉乂鳴及王姓員工在直播中不斷辱罵丁姓網友「撿破爛」、「吃大便」、「智障」、「低能」，刑事部分，台北地院依犯共同犯公然侮辱罪，判劉拘役15日定讞；民事部分，劉和員工應連帶賠償20萬元，可上訴。

判決指出，劉乂鳴和28歲王姓員工2022年1月至2月間，在YouTube頻道「劉乂鳴－鋼鐵醫師開電」直播時，多次指名道姓辱罵丁姓網友「撿破爛」、「吃大便」、「智障」、「低能」、「丁大便」、「頭腦長痔瘡」、「垃圾」、「臭俗仔」、「鴨嘴獸」、「井底狗」、「難怪你的嘴像香腸」、「目洨是不是」等語。

另外，劉也在直播中辱罵姜姓女網友「淫婦」、王姓網友「你這個白痴」、「你也是隻狗」、「叫你吃屎你就吃屎」，被依誹謗罪、公然侮辱罪，各處拘役40日、15日，得易科罰金。丁姓網友認為名譽權受到侵害，向劉、員工提告求償130萬元。

台北地院審理認為，劉乂鳴及王姓員工在直播中公然辱罵丁男，並以「撿破爛」、「吃大便」、「智障」、「低能」等字眼，明顯是貶損他人，亦帶有人身攻擊的意味，所為確實足使丁男產生精神上的重大痛苦，判劉、王應連帶賠償丁男20萬元，可上訴。

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