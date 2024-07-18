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有三角型、手裏劍型！全家推霜淇淋4款新造型　販售店舖一次看

▲▼全家再推霜淇淋4款新造型。（圖／全家提供）

▲全家Fami!ce霜淇淋推出4款新造型，從左到右分別為三角型、雙圓型、雪花型、手裏劍型。（圖／全家提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

全家霜淇淋又有驚喜！全家自2013年起推出「Fami!ce霜淇淋」，目前全台有超過2200間販售店舖，成為霜淇淋市場第一品牌，而全家Fami!ce霜淇淋除了不斷開發多款創意及美味兼具的特色口味之外，就連造型、餅皮也有新花樣，即日起Fami!ce霜淇淋4款全新造型亮相，竟有三角型、手裏劍型，趕快衝全家嚐鮮了。

全家繼2021年、2022年先後推出討喜的「圓滾滾」、「萌布朗」霜淇淋造型，吸引消費者嚐鮮，業者今日驚喜宣布，即日起Fami!ce再推4款全新特殊造型，分別為三角型、雙圓型、雪花型、手裏劍型，加上經典款及既有的特殊造型，合計共有7種霜淇淋造型，搭配不斷推陳出新的特色口味，可說是全通路組合最豐富的霜淇淋品牌。

全家Fami!ce這4款霜淇淋特殊造型即日起於全台50間限定店舖隨機登場，詳細店舖資訊可看以下表格。

▲▼全家再推霜淇淋4款新造型。（圖／全家提供）

▲全家Fami!ce霜淇淋4款新造型自即日起於全台50間限定店舖隨機登場，民眾可要把握機會嚐鮮。

「全家」Fami!ce霜淇淋特殊造型販售店舖一次看
霜淇淋造型為隨機替換，依各販售店舖實際供應為主

經典造型、圓滾滾、手裏劍型(New)、雪花型(New)

店名 地址
基隆經國店 基隆市中山區復興路336-1號
金瓜石黃金店 新北市瑞芳區金光路36號1樓
內科店 台北市內湖區洲子街61號
興安店 台北市中山區興安街57號
林慶店 台北市中山區林森北路376號1樓
中賓店 台北市中山區中山里中山北路二段59之3號1樓
富邦店 台北市中正區杭州南路一段19號1樓
永和正新店 新北市永和區中正路278號1樓
林口正林店 新北市林口區中正路100號1樓
新莊新建明店 新北市新莊區後港一路48號1樓
桃園文中店 桃園市桃園區文中路409-1號
桃園大豐店 桃園市桃園區大豐路102號1樓
台中興安店 台中市北屯區大連路三段137號1樓
大肚王田店 台中市大肚區沙田路一段144-1號
沙鹿光榮店 台中市沙鹿區光華路359號361號
沙鹿正德店 台中市沙鹿區屏西路98號
南投中寮店 南投縣中寮鄉永安街98號
南投新村店 南投縣南投市營北里中正路330之6號1樓
高雄民益店 高雄市小港區二苓路246號
屏東大崇店 屏東縣屏東市大同北路102號

經典造型、萌布朗、雙圓型(New)、三角型(New)
提醒澎湖民族店自7月19日起才開賣

店名 地址
澎湖民族店 澎湖縣馬公市民族路58之2號
羅館店 台北市中正區羅斯福路三段244巷7號1樓
寶興店 台北市萬華區寶興街78號
日祥店 台北市萬華區青年路154號、168巷2弄14號1樓
三重永安店 新北市三重區永安北路二段11號1樓
蘆洲光華店 新北市蘆洲區光華路132巷1號，134號1樓
新莊新園寧店 新北市新莊區建興街101號
淡水水源店 新北市淡水區水源街一段124號
中壢富裕店 桃園市中壢區永強街103號1樓
中壢忠孝店 桃園市中壢區信義路76號
中壢龍樹店 桃園市中壢區龍東路205號1樓、2樓
頭份大同店 苗栗縣頭份市建國里大同路1號1樓
后里六家店 台中市后里區四村路48號
台中軍福店 台中市北屯區軍福十九路215號
台中下石碑店 台中市西屯區下石碑段2260-8地號之建物
台中十八街店 台中市西屯區大墩十八街193號
台中金逢甲店 台中市西屯區逢甲路98號1樓
龍井向美店 台中市龍井區沙田路四段670巷17號
大里金城店 台中市大里區塗城路537號
彰化林森店 彰化縣彰化市林森路197，199，201號
大村寶村店 彰化縣大村鄉山腳路75-7號
北斗冬瓜寮店 彰化縣北斗鎮地政路152號
善化大同店 台南市善化區中興路149號
永康好康店 台南市永康區正強街168號
永康永德店 台南市永康區永大路三段417號
台南和順店 台南市北區和順里公園南路360號1樓
永康新長億店 台南市永康區中華西街159號
仁德德南店 台南市仁德區德南路22巷1號1樓
岡山彩虹店 高雄市岡山區大德三路88號
屏東昌賢店 屏東縣屏東市建民路63號

7-11則於今年創新推出「雪淋霜」自有品牌，將持續創新開發更多不同口味霜淇淋，而「雪淋霜」首檔商品就是經典回歸的「統一布丁」口味，即日起至7月23日限時開賣，使用整顆統一布丁製成，還原統一布丁的香醇與滑順，每一口都能品嚐香濃綿密的細緻口感，還帶有獨特的焦糖香氣，絕對會吃到停不下來，且統一布丁雪淋霜上市期間，還搭配統一布丁聯名紙杯及紙套，握在手中有夠可愛。

▲▼7-11「統一布丁雪淋霜」今起限時開賣、統一布丁QQ冰淇淋。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲7-11「統一布丁雪淋霜」限時開賣，7月19日起只要買2支就送布丁焦糖淋醬。（圖／7-11提供）

更特別的是，自7月19日起，一次購買2支統一布丁雪淋霜就送1個布丁焦糖淋醬，限量共15萬個，送完為止；7-11「統一布丁雪淋霜」單支售價49元，即日起至8月20日每周五、六、日，憑icash 2.0或icash pay支付享第2件半價。

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