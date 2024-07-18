有三角型、手裏劍型！全家推霜淇淋4款新造型　販售店舖一次看

▲全家Fami!ce霜淇淋推出4款新造型，從左到右分別為三角型、雙圓型、雪花型、手裏劍型。（圖／全家提供，下同）
記者周姈姈／綜合報導
全家霜淇淋又有驚喜！全家自2013年起推出「Fami!ce霜淇淋」，目前全台有超過2200間販售店舖，成為霜淇淋市場第一品牌，而全家Fami!ce霜淇淋除了不斷開發多款創意及美味兼具的特色口味之外，就連造型、餅皮也有新花樣，即日起Fami!ce霜淇淋4款全新造型亮相，竟有三角型、手裏劍型，趕快衝全家嚐鮮了。
全家繼2021年、2022年先後推出討喜的「圓滾滾」、「萌布朗」霜淇淋造型，吸引消費者嚐鮮，業者今日驚喜宣布，即日起Fami!ce再推4款全新特殊造型，分別為三角型、雙圓型、雪花型、手裏劍型，加上經典款及既有的特殊造型，合計共有7種霜淇淋造型，搭配不斷推陳出新的特色口味，可說是全通路組合最豐富的霜淇淋品牌。
全家Fami!ce這4款霜淇淋特殊造型即日起於全台50間限定店舖隨機登場，詳細店舖資訊可看以下表格。
▲全家Fami!ce霜淇淋4款新造型自即日起於全台50間限定店舖隨機登場，民眾可要把握機會嚐鮮。
「全家」Fami!ce霜淇淋特殊造型販售店舖一次看
霜淇淋造型為隨機替換，依各販售店舖實際供應為主
經典造型、圓滾滾、手裏劍型(New)、雪花型(New)：
|店名
|地址
|基隆經國店
|基隆市中山區復興路336-1號
|金瓜石黃金店
|新北市瑞芳區金光路36號1樓
|內科店
|台北市內湖區洲子街61號
|興安店
|台北市中山區興安街57號
|林慶店
|台北市中山區林森北路376號1樓
|中賓店
|台北市中山區中山里中山北路二段59之3號1樓
|富邦店
|台北市中正區杭州南路一段19號1樓
|永和正新店
|新北市永和區中正路278號1樓
|林口正林店
|新北市林口區中正路100號1樓
|新莊新建明店
|新北市新莊區後港一路48號1樓
|桃園文中店
|桃園市桃園區文中路409-1號
|桃園大豐店
|桃園市桃園區大豐路102號1樓
|台中興安店
|台中市北屯區大連路三段137號1樓
|大肚王田店
|台中市大肚區沙田路一段144-1號
|沙鹿光榮店
|台中市沙鹿區光華路359號361號
|沙鹿正德店
|台中市沙鹿區屏西路98號
|南投中寮店
|南投縣中寮鄉永安街98號
|南投新村店
|南投縣南投市營北里中正路330之6號1樓
|高雄民益店
|高雄市小港區二苓路246號
|屏東大崇店
|屏東縣屏東市大同北路102號
經典造型、萌布朗、雙圓型(New)、三角型(New)：
提醒澎湖民族店自7月19日起才開賣
|店名
|地址
|澎湖民族店
|澎湖縣馬公市民族路58之2號
|羅館店
|台北市中正區羅斯福路三段244巷7號1樓
|寶興店
|台北市萬華區寶興街78號
|日祥店
|台北市萬華區青年路154號、168巷2弄14號1樓
|三重永安店
|新北市三重區永安北路二段11號1樓
|蘆洲光華店
|新北市蘆洲區光華路132巷1號，134號1樓
|新莊新園寧店
|新北市新莊區建興街101號
|淡水水源店
|新北市淡水區水源街一段124號
|中壢富裕店
|桃園市中壢區永強街103號1樓
|中壢忠孝店
|桃園市中壢區信義路76號
|中壢龍樹店
|桃園市中壢區龍東路205號1樓、2樓
|頭份大同店
|苗栗縣頭份市建國里大同路1號1樓
|后里六家店
|台中市后里區四村路48號
|台中軍福店
|台中市北屯區軍福十九路215號
|台中下石碑店
|台中市西屯區下石碑段2260-8地號之建物
|台中十八街店
|台中市西屯區大墩十八街193號
|台中金逢甲店
|台中市西屯區逢甲路98號1樓
|龍井向美店
|台中市龍井區沙田路四段670巷17號
|大里金城店
|台中市大里區塗城路537號
|彰化林森店
|彰化縣彰化市林森路197，199，201號
|大村寶村店
|彰化縣大村鄉山腳路75-7號
|北斗冬瓜寮店
|彰化縣北斗鎮地政路152號
|善化大同店
|台南市善化區中興路149號
|永康好康店
|台南市永康區正強街168號
|永康永德店
|台南市永康區永大路三段417號
|台南和順店
|台南市北區和順里公園南路360號1樓
|永康新長億店
|台南市永康區中華西街159號
|仁德德南店
|台南市仁德區德南路22巷1號1樓
|岡山彩虹店
|高雄市岡山區大德三路88號
|屏東昌賢店
|屏東縣屏東市建民路63號
7-11則於今年創新推出「雪淋霜」自有品牌，將持續創新開發更多不同口味霜淇淋，而「雪淋霜」首檔商品就是經典回歸的「統一布丁」口味，即日起至7月23日限時開賣，使用整顆統一布丁製成，還原統一布丁的香醇與滑順，每一口都能品嚐香濃綿密的細緻口感，還帶有獨特的焦糖香氣，絕對會吃到停不下來，且統一布丁雪淋霜上市期間，還搭配統一布丁聯名紙杯及紙套，握在手中有夠可愛。
▲7-11「統一布丁雪淋霜」限時開賣，7月19日起只要買2支就送布丁焦糖淋醬。（圖／7-11提供）
更特別的是，自7月19日起，一次購買2支統一布丁雪淋霜就送1個布丁焦糖淋醬，限量共15萬個，送完為止；7-11「統一布丁雪淋霜」單支售價49元，即日起至8月20日每周五、六、日，憑icash 2.0或icash pay支付享第2件半價。
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