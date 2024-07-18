今天就買！7-11「5款咖啡飲品優惠」來了　特大杯美式只要37元

▲7-11 OPENPOINT行動隨時取自今日至7月23日推出共5款咖啡飲品組合優惠。（圖／7-11提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

天氣熱怎麼能沒有飲料！7-11自今（18）日起連續6天祭出5款咖啡飲品組合優惠，最多可省下483元，其中，民眾最愛喝的特大杯美式直接下殺單杯37元，冰涼清爽的檸檬紅茶／檸檬青茶任選20杯也特價777元，趕快把握便宜買來享受。

7-11 OPENPOINT行動隨時取自今日至7月23日推出「指定咖啡飲品組合777元」優惠，品項有CITY CAFE特大杯美式21杯、CITY CAFE特大杯拿鐵16杯、CITY PRIMA大杯精品馥芮白10杯、CITY TEA一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶20杯，還有CITY系列香橙果纖風味系列冰飲（氣泡咖啡／冰茶／氣泡凍飲）7杯組400元。

▲▼7-11 OPENPOINT行動隨時取咖啡飲品優惠一次看，提醒民眾要留意兌換期限。

另外，7-11至8月20前也推出指定三明治／貝果／大亨堡系列優惠，只要到門市購買任一品項，加20元即可多享用1杯CITY CAFE大杯美式、加30元即可喝CITY CAFE大杯拿鐵，冰熱任選；另外，歡慶「世界熱狗日」，即日起至7月23日止，購買大亨堡／熱狗任2件就送OPENPOINT點數7點。

▲7-11自即日起也推出三明治／貝果／大亨堡親民價組合優惠，只要購買任一品項，加20元即可喝大杯美式、加30元大杯拿鐵。



萊爾富門市自即日起至7月21日推出「限時殺5日」活動，共有7大品項下殺折扣，分別為Hi café醇脆黑糖拿鐵買1送1、伊藤園TEAS TEA（蘋果紅茶／蜜桃紅茶）任選第2件5元、樂法果醋420ml（蘋果蜂蜜／桂花蜂蜜）任選買2送2、海尼根啤酒500ml四入組特價199元、SUNMAI金色三麥蜂蜜啤酒350ml特價2件199元、農心爽口海鮮味烏龍麵買1送1、味味A香辣海鮮湯麵買1送1。

▲萊爾富「限時殺5日」優惠一次看。（圖／萊爾富提供）

