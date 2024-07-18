200萬LV麻將1折賣！刑事局抄市值5億假精品　鑑定師肉眼也難辨

記者鄧木卿／台中報導

刑事局智慧財產權偵查大隊破獲近年最大宗仿冒精品案，逮捕2名分別是53歲、40歲的王姓女子，從店內查扣近5千件從大陸進口的高仿精品，市值高達2億元，不論是價格上百萬的HERMES精品包或是200萬LV麻將，都以1折起出售，仿冒品幾可亂真，連鑑定師肉眼都難以辨別，必需帶回公司使用儀器才能辨識。

▲▼刑事局破獲5千件仿冒精品，幾可亂真，連鑑定師肉眼也難辨別。（圖／警方提供，下同）

警方獲報在台中市西區有2家精品店，店內販售的髮飾、首飾、服飾、包款、鞋類、墨鏡等全標榜是名牌，但價格卻是低廉到不合常理，經長期跟蒐，確認進貨報關資料及倉儲場所，今年4月前往搜索，發現2家近5千件物品，幾乎全是仿冒品，包括防偽技術、序號、縫線、防塵套、保證書等，都與原廠幾近相同，連原廠鑑定師當場都難以辨別真偽，需使用原廠儀器才得以辨識。

警方以精品包為例，王女以每個1500元成本進口，以7000元賣出，但還是遠遠低於市價，王女也坦承不諱，供稱從去年9月販售至今年4月，獲利50萬元，警方訊問後，將王女及1名員工共3人，依違反商標法罪移送台中地檢署偵辦。

▲刑事局破獲的200萬元的LV麻將仿冒品。

警方表示，依據商標法規定，明知他人所為之近似商標商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科5萬元以下罰金。

▲▼刑事局破獲的仿冒精品，幾可亂真，序號、縫線，連鑑定師肉眼也難辨別。