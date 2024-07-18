監院稱台電虧損因「烏俄戰爭」　王鴻薇批卸責、護航非核政策

▲王鴻薇批監察院對台電的調查是避重就輕。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

夏季用電達高峰，全台各地卻頻出現停電問題引爆民怨，監察院昨日則表示，台電111年度鉅額虧損2,265億元，未有效向社會大眾反映供電成本及鉅額虧損主因，實有怠失，函請台電及經濟部確實檢討改善。力挺核電的國民黨立委王鴻薇今（18日）表示，監察院根本是避重就輕，幫台電卸責，甚至是要護航前總統蔡英文的非核家園政策。

監委賴振昌、田秋堇調查台電公司111年度鉅額虧損2,265億元、累積虧損達到2,063億元案，其調查報告發現，台電公司111年度鉅額虧損主因係臺灣電力結構「8成電源為火力」，且97.3%發電燃料仰賴進口，受111年初俄烏戰爭爆發國際燃料價格急遽飆升影響，致當年度發購電燃料成本大增為6,166億元，是前（110）年2,924億元兩倍以上。

監委指出，111年因國際燃料價格大漲，致電業虧損，台電公司並非特例，無論電源結構是核電占比高的法國、韓國，亦或跟臺灣一樣以火力發電為主的日本等國，亦有類似狀況。

王鴻薇對此指出，台電發生鉅額虧損，雖然監院發函台電要求改正，但監察院調查報告根本是避重就輕，且有幫台電卸責之嫌。監察院的說法是，因為台電用了太多火力發電，高達8成，所以造成虧損，虧損來源是因俄烏戰爭，造成全世界能源價格大幅提高，才造成台電虧損；監察院根本也沒有提到台電應要改正錯誤能源政策，辯解綠能不是造成台電虧損的主因。

王鴻薇認為，監院這樣的說法只是在幫台電掩飾台灣缺電事實，監院應要調查、指出真正原因，而不是幫台電辯解，甚至根本是要護航蔡英文的非核家園政策。