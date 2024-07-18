台電虧2265億全因「8成火力發電」　監院檢討台電、經濟部：說清楚

▲台電2022年虧損2265億元，原因是火力發電佔8成，監察院檢討台電及經濟部「應向大眾說清楚」。（圖／記者許權毅攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台電111年度（2022年）虧損2265億元，監察委員賴振昌、田秋堇調查後發現，主要原因是台灣電力結構8成電源為火力，受俄烏戰爭影響國際燃料價格飆升，導致發電燃料成本大增，然而台電卻未能有效向社會大眾反映供電成本及虧損主因，實有怠失，函請台電及經濟部應確實檢討改善

監察委員賴振昌、田秋堇17日提出台電111年度（2022年）虧損2265億元相觀調查報告，內容指出台電該年度虧損主因是台灣電力結構8成電源為火力，且97.3%發電燃料仰賴進口，受俄烏戰爭導致國際燃料價格飆升影響，致2022年度購買發電燃料成本大增到6166億元，是2021年2924億元的2倍以上。

然而，台電遲未實施標準成本制，未能透過標準之設立與差異分析，公開損失之所在、並追究差異之原因，以致難以有效向社會大眾反映供電成本及鉅額虧損主因，實有怠失，監察院函請台電及經濟部改善並妥慎研謀有效配套方案。

監察委員說，2022年因國際燃料價格上漲致電業虧損，台電並非特例，像是核電占比高的法國、韓國，或跟台灣一樣以火力發電為主的日本等亦有類似狀況。另我國因躉購費率較高之離岸風力陸續完工，加入併聯發電數量增加，致台電民營風力購電單位成本近年大幅上升，但根據國際再生能源總署最新報告顯示，再生能源隨著技術進步，其設置成本已逐漸下降。

監察委員認為，我國未來隨再生能源持續增加，由國外進口能源占比可望下降，可提升能源自主，並降低對化石燃料的依賴，減緩國際燃料價格波動對電價衝擊。查該公司111年度再生能源購電支出計589億元，僅占總支出6%，並非該公司虧損主因，然而再生能源購電近來成本逐年上升，一再造成外界誤解，足見經濟部及台電公司對外說明澄清不力，尚待加強。

▲台電虧損、債務總額逐年攀升，監察委員表示，極待經濟部及台電研謀有效改善財務結構對策。（圖／記者廖婕妤攝）

監察委員還說，電價費率調整依法需經審議會決議，考量對民生物價之衝擊，一向難以完全反應台電公司售電成本，儘管這是國營事業負有承擔政策任務之責任，卻也導致台電經營未符「國營事業管理法」規定力求有盈無虧的企業經營原則，引發外界質疑公司經營效能欠佳，傷害台電基層員工辛勞付出及政府形象，實有未妥。

監察委員指出，台電重大投資之資金需求多數仰賴舉債籌措，債務總額逐年攀升，2022年度負債比率94.52%，預計今年底負債比率達97.25%，財務狀況呈現持續惡化趨勢，利息費用居高不下，以111年度利息費用205.78億元，換算平均每度供電需負擔0.0833元，約占售電價格2.7246元之3%，極待經濟部及台電積極研謀有效改善財務結構對策。