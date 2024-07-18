讚朝野共識健保點值0.95元！　柯文哲：面對問題跨出改善第一步

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

立法院16日最後一天會期，針對《全民健康保險法》健保點值修法，朝野黨團達成共識，改由提出主決議建議行政院，明年6月30日前達到平均點值1點0.95元目標。對此，曾任台大外科醫生的民眾黨主席柯文哲今（18日）表示，台灣健保「俗擱大碗」，但為了控制健保支出，出現「總額支付制度」卻讓健保給付1點不再是1元，如今朝野終於達成共識、民眾黨更提出三項改善建議，是跨出第一步，一步一步改善健保問題。

柯文哲於臉書表示，如果要用四個字形容台灣健保，那就是「俗擱大碗」。但羊毛出在羊身上，醫院為了績效衝量，導致健保支出不斷增加，於是出現了「總額支付制度」，醫療的健保給付從固定金額變成固定點數，在健保預算總額下，1點就不再是1元。

柯文哲表示，總額支付制度成功抑制了健保支出的增加，但也讓醫院無法知道，最後點數的實價給付金額到底是多少。萬一因為某些原因，醫療需求增加，點數的給付金額更會縮水，以去年為例，浮動點值甚至低到1點0.75元，而預設點值卻是1點1元。

柯文哲說，本週立法院朝野協商達成共識，在不修法的前提，通過主決議，要求衛福部在明年6月30日前，達到平均點值1點0.95元，這是難得的白、綠、藍最大公約數。

柯文哲進一步指出，在民眾黨兩位藥師立委陳昭姿與林憶君努力下，有三項民眾黨的主張也被納入附帶決議。第一是「藥價調整機制」，要求衛生福利部借鏡日本做法，制定藥價調整機制，逐步設定合理藥價差界限，解決醫療機構長期以來「以藥養醫」之困境。第二是「提升改善醫護待遇、環境」，要求醫療機構在健保點值改善後，一定盈餘比例需用在提升醫護人員、特別是護理師的薪酬待遇與職場環境。台灣當前護理師不足的根本原因，就是酬勞和工作付出不成正比。

柯文哲再指，第三是「指示藥退出健保」，非處方藥的給付，應逐步檢討。「指示藥」是民眾經醫師、藥師或藥劑生的指示，可自行在藥局購買，本不應在健保給付範圍之內，只是考量民眾就醫習慣，暫時繼續給付，導致民眾小病也往醫院跑，耗費許多隱形醫療資源。因此，附帶決議要求衛福部針對指示藥退出健保給付擬訂時程表，3個月內提交至衛生環境及社會福利委員會審議。

最後，柯文哲強調，健保的問題，其實三天三夜說不完，目前也沒有一個完美的解方，但總要跨出第一步，一步一步改善它。

▼柯文哲表示改善「健保點值問題」，朝野達成共識。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）